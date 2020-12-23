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В Украине зафиксировали смерть от малярии

От болезни умер мужчина, который вернулся с Африки

сегодня, 15:58
Автор:

Елизавета Черных

Украинские медики констатировали жителю Харькова смерть от малярии. Известно, что мужчина работал в Экваториальной Гвинее, а когда вернулся в Украину, состояние его здоровья заметно ухудшилось. 

В Украине зафиксировали смерть от малярии

ФОТО: Из открытых источников

Известно, что во время пребывания в Африке, мужчину часто кусали комары, однако на африканском континенте харьковчанин не имел никаких симптомов заболевания. 

В Харьковском областном лабораторном центре сообщили, что харьковчанин почувствовал недомогание еще в первых числах декабря — у него появилась головная боль и поднялась температура тела, но за медицинской помощью обратился только 19 числа месяца. Мужчина был госпитализирован, и медики поставили ему диагноз "малярия". Но, к сожалению, спасти мужчину не удалось — в тот же день харьковчанин скончался. 

По официальным данным, с начала года 2020 года в Харьковской области было зафиксировано пять случаев малярии. Заболевшие граждане возвращались из Африки и Индии.

Напомним, что в начале 2020 года британец Ян Джонс приехал с благотворительной миссией в Индию, чтобы помочь местному населению. Но в итоге, жители всячески спасали волонтера от болезней, которые свалились ему на голову. Волонтер в Индии подхватил COVID-19, малярию, лихорадку денге и был укушен коброй. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Харькове обнаружили случай малярии: студент не сразу обратился к медикам. Заболевание обнаружили у 22-летнего студента, который прибыл в Украину 3 сентября прошлого года. Сообщается, что первые симптомы у него появились еще 9 мая. 







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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4309670-zhytel-kharkova-umer-ot-maliaryy
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