В Украине зафиксировали случай одновременного инфицирования гриппом и COVID-19: он привел к смерти больного

В Черновцах был зафиксирован случай одновременного инфицирования гриппом и коронавирусом человека. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию "Новое время".

Фото: sibdepo.ru

По словам чиновника, с началом холодов и изменения погоды начнется сезон заболеваний гриппом и ОРВИ. А в условиях пандемии коронавирусной инфекции возможно одновременное инфицирование организма человека двумя вирусами, которое является смертельно опасным.

Ляшко рассказал, что в Черновцах уже был зафиксирован случай, когда человек одновременно заразился коронавируса и гриппом. По его словам, такое сочетание инфекций привело к быстрому развитию осложнений, не совместимых с жизнью, что закончилось, к сожалению, летальным исходом. Но спрогнозировать, будут встречаться такие сочетания инфекций в будущем и как они будут протекать, он не знает.

"Сказать, чего ожидать от этого сезона, сейчас сложно. Мы напряженно думаем и анализируем: будет у нас сочетание этих болезней или нет ", — заявил Виктор Ляшко.

Также главный санитарный врач страны рекомендует жителям вакцинироваться против гриппа. Это можно сделать в любой поликлинике, правда, только платно.

По его словам, при росте случаев одновременного инфицирования гриппом и COVID-19, динамика заболеваемости пойдет гораздо быстрее в результате увеличения циркуляции инфекции. В случае вакцинации большого количества людей можно будет добиться спада заболеваемости гриппом, а также в дальнейшем предотвратить формирование суперинфекции, то есть сочетания нескольких инфекций в одном организме.

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