В Украине впервые провели остеоинтеграционное протезирование: Что известно

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook, пишут "Комментарии".

Современные технологии становятся все более доступными для украинских пациентов, в их числе и военных

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"Осенью авто, в котором он ехал на задание вместе с собратьями, наскочило на мины. Тогда он потерял две ноги", – написал Ляшко.

Данная технология называется остеоинтеграционным протезированием. Она достаточно актуальна для тех людей, которые потеряли обе конечности и очень чувствительны к классическим протезам.

"Делать первые шаги на имплантированных протезах можно уже на второй день после операции. Еще через шесть недель – полноценно ходить", — отмечает министр.

Дебютное операционное вмешательство было проведено в Первом медицинском объединении Львова. Кроме украинских медиков, участие в операции принял квалифицированный австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис. За его плечами – тысяча операций в родной стране, и пятьсот – по всему миру.

"После протезирования Игр чувствует себя хорошо, уже сделал первые шаги. Врачи довольны результатом", — резюмирует Ляшко.

В целом в течение этого визита остеоинтегрирующие операции совершили трем украинцам, добавляет министр здравоохранения.

Такую технологию украинские врачи, в сопровождении мирового медика Аль Мудериса овладевали впервые. Данный вид операционных вмешательств планируется внедрять в отечественной медицине и дальше.

"В дальнейшем уверен, что эту практику будут реализовывать наши ребята, имеющие опыт хирургических вмешательств. Мы будем ее применять по максимуму, где это возможно", — подытожил Ляшко.

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