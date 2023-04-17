В Украине впервые провели остеоинтеграционное протезирование: Что известно

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Белоокая Ира
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook, пишут "Комментарии".
Современные технологии становятся все более доступными для украинских пациентов, в их числе и военных
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Данная технология называется остеоинтеграционным протезированием. Она достаточно актуальна для тех людей, которые потеряли обе конечности и очень чувствительны к классическим протезам.
Дебютное операционное вмешательство было проведено в Первом медицинском объединении Львова. Кроме украинских медиков, участие в операции принял квалифицированный австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис. За его плечами – тысяча операций в родной стране, и пятьсот – по всему миру.
В целом в течение этого визита остеоинтегрирующие операции совершили трем украинцам, добавляет министр здравоохранения.
Такую технологию украинские врачи, в сопровождении мирового медика Аль Мудериса овладевали впервые. Данный вид операционных вмешательств планируется внедрять в отечественной медицине и дальше.
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