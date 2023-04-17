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В Украине впервые провели остеоинтеграционное протезирование: Что известно

Украинские медики впервые имплантировали протез пациенту прямо в кость. Им стал ветеран российско-украинской войны, капитан ВСУ, 56-летний Игорь Крупнов

сегодня, 12:25
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook, пишут "Комментарии".

В Украине впервые провели остеоинтеграционное протезирование: Что известно

Современные технологии становятся все более доступными для украинских пациентов, в их числе и военных


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"Осенью авто, в котором он ехал на задание вместе с собратьями, наскочило на мины. Тогда он потерял две ноги", – написал Ляшко.

Данная технология называется остеоинтеграционным протезированием. Она достаточно актуальна для тех людей, которые потеряли обе конечности и очень чувствительны к классическим протезам.

"Делать первые шаги на имплантированных протезах можно уже на второй день после операции. Еще через шесть недель – полноценно ходить", — отмечает министр.

Дебютное операционное вмешательство было проведено в Первом медицинском объединении Львова. Кроме украинских медиков, участие в операции принял квалифицированный австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис. За его плечами – тысяча операций в родной стране, и пятьсот – по всему миру.

"После протезирования Игр чувствует себя хорошо, уже сделал первые шаги. Врачи довольны результатом", — резюмирует Ляшко.

В целом в течение этого визита остеоинтегрирующие операции совершили трем украинцам, добавляет министр здравоохранения.

Такую технологию украинские врачи, в сопровождении мирового медика Аль Мудериса овладевали впервые. Данный вид операционных вмешательств планируется внедрять в отечественной медицине и дальше.

"В дальнейшем уверен, что эту практику будут реализовывать наши ребята, имеющие опыт хирургических вмешательств. Мы будем ее применять по максимуму, где это возможно", — подытожил Ляшко.

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Источник: https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/pfbid07gBAGr9VpJgRoh3LRs3y2DLDB7q5fL4g8maVJ9xi6LiRHkJe1Y7Jw4FqF2Kx74Rvl?__cft__[0]=AZWplwLb-yCH8YkPnXlU8uc3of-qDbHaNkCQWP2XFuWlQiBdzmmSaxgyc4rbG8sI2FUOlUPI3D_GBqdhvElZld0k8qwlWwCj6WFa0YM6MGhRUodo4MQ9UkWuOVrhiw
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