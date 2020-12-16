В Украине утвердили новые правила вызова скорой помощи

Кабинет министров Украины сегодня, 16 декабря, утвердил новое разделение обращений в экстренную медицинскую помощь. Теперь медики будут разделять вызовы на критические, экстренные, не экстренные и не профильные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.



Скорая помощь

Критическими будут считаться вызовы скорой помощи, которые касаются больных или пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии и существует угроза для их жизни. Также к таким вызовам будут относиться случаи, когда люди нуждаются в реанимационных мероприятиях, у них серьезные травмы, остановилось или очень затрудненное дыхание, а также большие кровопотери.

К экстренным также будут относиться вызовы скорой помощи, когда жизнь больного или пострадавшего находится под угрозой, а также есть риск ухудшения состояния в случае, если своевременно не будет оказана помощь. К этим случаям тоже относятся такие, при которых у человека нарушено сознание, есть признаки кровотечения, есть признаки острого коронарного синдрома или инсульта, а также нарушено дыхание.

Не экстренными будут считаться вызовы скорой помощи, когда состояние больного или пострадавшего не является неотложным, и если скорая помощь не приедет сразу, то угрозы ухудшения состояния или жизни нет. В то же время, чтобы определить, в каком состоянии находится человек, нужен медицинский работник.

Не профильными будут считаться случаи, когда жизни больного или пострадавшего ничего не угрожает и он не нуждается в оценке состояния со стороны медперсонала. В таком случае скорая может не выезжать, а человека проконсультируют по телефону.

В правительстве полагают, что это решение позволит оптимизировать работу скорой помощи, которая согласно нормативу должна приезжать на вызовы в течение 10 минут.

Напомним, во время пандемии в Италии бывший глава гоночной команды Формулы-1 Scuderia Ferrari Маурицио Арривабене устроился водителем скорой помощи.

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