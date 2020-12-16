В Украине утвердили новые правила вызова скорой помощи

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Татьяна Веремеева
Кабинет министров Украины сегодня, 16 декабря, утвердил новое
разделение обращений в экстренную медицинскую помощь. Теперь медики будут
разделять вызовы на критические, экстренные, не экстренные и не профильные. Об
этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей
Гончаренко.
Скорая помощь
Критическими будут считаться вызовы скорой помощи,
которые касаются больных или пострадавших, находящихся в тяжелом
состоянии и существует угроза для их жизни. Также к таким вызовам будут относиться случаи, когда люди нуждаются в реанимационных мероприятиях, у них
серьезные травмы, остановилось или очень затрудненное дыхание, а также большие
кровопотери.
К экстренным также будут относиться вызовы скорой помощи,
когда жизнь больного или пострадавшего находится под угрозой, а также есть риск
ухудшения состояния в случае, если своевременно не будет оказана помощь. К этим
случаям тоже относятся такие, при которых у человека нарушено сознание, есть
признаки кровотечения, есть признаки острого коронарного синдрома или инсульта,
а также нарушено дыхание.
Не экстренными будут считаться вызовы скорой помощи, когда
состояние больного или пострадавшего не является неотложным, и если скорая
помощь не приедет сразу, то угрозы ухудшения состояния или жизни нет. В то же
время, чтобы определить, в каком состоянии находится человек, нужен медицинский
работник.
Не профильными будут считаться случаи, когда жизни
больного или пострадавшего ничего не угрожает и он не нуждается в оценке
состояния со стороны медперсонала. В таком случае скорая может не выезжать, а
человека проконсультируют по телефону.
В правительстве полагают, что это решение позволит оптимизировать работу скорой помощи, которая согласно нормативу должна приезжать на вызовы в течение 10 минут.
Напомним, во время пандемии в Италии бывший глава
гоночной команды Формулы-1 Scuderia Ferrari Маурицио Арривабене устроился водителем
скорой помощи.
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