В Украине ухудшилась ситуация с ОРВИ: эпидпорог увеличен почти на 35%

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Лиза Снисар
В Украине заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог почти на 35%. С 22 по 28 марта ОРВИ заболели 247 497 человек, включая заболевания Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения 31 марта.
Заболеваемость ОРВИ в Украине превышает эпидпорог более чем на треть - фото из открытых источников
Отмечается, что показатель заболеваемости на 5,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона. Так, неэпидемический уровень активности сохраняется в Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Черновицкой областях. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.
Кроме того, за неделю от гриппа вакцинировались 566 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 194 675 человек, включая 94 940 — из групп медицинского и эпидемического риска.
Напомним, что для холодного времени года грипп и ОРВИ — сезонное явление, которое сейчас протекает еще и на фоне пандемии коронавируса. Ранее "Комментарии" рассказывали, по каким симптомам можно определить Covid-19, грипп и ОРВИ.
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