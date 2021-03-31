В Украине ухудшилась ситуация с ОРВИ: эпидпорог увеличен почти на 35%

Заболеваемость ОРВИ в Украине превышает эпидпорог более чем на треть - фото из открытых источников

В Украине заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог почти на 35%. С 22 по 28 марта ОРВИ заболели 247 497 человек, включая заболевания Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения 31 марта.

"С 22 по 28 марта 2021 года в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 247 497 человек, из них 33,8% — дети в возрасте до 17 лет. Циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована. Интенсивный показатель заболеваемости на 34,8% превышает эпидемический порог, рассчитанный для Украины, и составляет 651,4 на 100 000 населения", — сообщили в министерстве.

Отмечается, что показатель заболеваемости на 5,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона. Так, неэпидемический уровень активности сохраняется в Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Черновицкой областях. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

"Очень высокий уровень зафиксирован в Тернопольской области. Высокий уровень сохраняется в Волынской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Сумской и Донецкой областях. В других регионах — интенсивность эпидпроцесса на среднем уровне", — говорится в сообщении.

Кроме того, за неделю от гриппа вакцинировались 566 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 194 675 человек, включая 94 940 — из групп медицинского и эпидемического риска.