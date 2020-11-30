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В Украине резкий спад количества зараженных COVID-19

Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

В текущем месяце коронавирус активно набирал обороты, но по состоянию на 30 ноября в Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости. За сутки COVID-19 подтвердили еще у 9 946 человек.

В Украине резкий спад количества зараженных COVID-19

фото: Depositphotos

Согласно данным СНБО, коронавирусной инфекцией сейчас болеет 375 149 человек, еще у более 819 тысяч есть подозрение на наличие заболевания. Жертвами пандемии стали 12 327 человек, из них 114 — за прошлые сутки. Статистика выздоровевших более позитивна, побороть вирус удалось 345 149 украинцам, из них 5771 человек вылечился за прошлые сутки.

Больше всего COVID-19 продолжает атаковать столице Украины (+ 1 460 новых случаев за сутки), а также Днепропетровскую (+1 138 за сутки) и Одесскую (+ 818 за сутки) области. Более 600 новых случаев заболевания также зафиксировали в Киевской, Запорожской и Сумской областях.

Наименьшее количество больных за сутки зарегистрировали в Луганской области (+35 человек).

Напомним, когда стартует вакцинация от коронавируса в Украине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцев с коронавирусом решили отслеживать через смартфоны.


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Источник: https://covid19.rnbo.gov.ua/
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