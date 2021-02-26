В Украине пытаются сорвать процесс вакцинации, - Шнайдер

Блогер Михаил
Шнайдер заметил и опубликовал на своей странице в Facebook подтверждение, что пост с критикой вакцины Covishield от компании
AstraZeneca продвигают с помощью аккаунтов, зарегистрированных в Азии и
Арабских странах.
Фото из открытых источников
"Друзья, как вы
знаете, вакцину нам привезли из Индии, а критикуют её... ребята из ещё более
далёких и экзотических стран. По крайней мере, фейковыми аккаунтами из этих
государств разгоняют пост с её критикой. Подтверждение в прикрепленных скриншотах,
но можете проверить и сами. Делают это, откровенно говоря, кривовато", — пишет
он.
Также блоггер
предположил, что кампания по дискредитации направлена на срыв вакцинации в
Украине.
"Процесс
настолько заполитизировали, что речь уже давно не идет о здоровье Украинцев.
Группы влияния пытаются навязать свою повестку, чтобы сорвать вакцинацию. Людей
пугают всевозможными страшилками и пытаются дискредитировать всё то, что
связано с вакциной. Например, BBC, ссылаясь на ВОЗ пишет
, что вакцина
Covishield — это ничто иное, как аналог вакцины, созданной компанией
AstraZeneca и Оксфордским Университетом. Разработчики заключили с Serum
Institute лицензионное соглашение на её производство. Но фейсбучных вирусологов
и иммунологов не остановить. От всей этой истории радуются и потирают руки лишь
россияне, которые готовы в любой момент отгрузить "гуманитаркой"
нескончаемый запас своего знаменитого Спутника V", — резюмировал Михаил
Шнайдер.
Ранее сообщалось,
что в Украине за
два дня вакцинировали более 1000 человек.
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