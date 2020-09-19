В Украине провели уникальную операцию по удалению опухоли весом в 4,5 кг

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Татьяна Веремеева
Врачи Клинической больницы "Феофания" Государственного
управления делами в Киеве провели уникальную операцию, во время которой удалили
из грудной клетки пациентки опухоль весом 4,5 кг. Об этом сообщат пресс-служба Офиса
президента.
Фото: пресс-служба ОП
Сообщается, что подобную операцию в Украине проводили
впервые.
66-летню жительницу Хмельницкой области Татьяну Выгонскую отказались лечить в областном центре из-за слишком большого размера новообразования. В столичной клинике согласились удалить опухоль.
Операция длилась 12 часов и в ней приняли участие 30
специалистов. Ее стоимость, с учетом используемой аппаратуры, препаратов и
донорской крови, составляет около 1 млн грн. Но женщину прооперировали
бесплатно.
"Сложность операции заключается в том, что, во-первых,
тяжелое соматическое общее состояние пациентки – локализация опухоли непростая,
есть опасность большой кровопотери, повреждения легких и остановки сердца.
Во-вторых, технически сложно. Должны быть собраны соответствующие специалисты и
необходимое оборудование", – рассказал главный врач "Феофании" Игорь Семенив.
После операции женщина почти недели была в тяжелом состоянии. Сейчас она может самостоятельно дышать и даже выходила на улицу.
Ранее "Комментарии" писали, что уникальную
операцию провели в Институте хирургии и трансплантологии Шалимова, удалив
ему с сердца опухоль размером с куриное яйцо.
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