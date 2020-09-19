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Главная Новости Общество медицина В Украине провели уникальную операцию по удалению опухоли весом в 4,5 кг
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В Украине провели уникальную операцию по удалению опухоли весом в 4,5 кг

Операция усложнялась тем, что опухоль находилась рядом с легкими и сердцем

сегодня, 14:37
Автор:

Татьяна Веремеева

Врачи Клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами в Киеве провели уникальную операцию, во время которой удалили из грудной клетки пациентки опухоль весом 4,5 кг. Об этом сообщат пресс-служба Офиса президента.

В Украине провели уникальную операцию по удалению опухоли весом в 4,5 кг

Фото: пресс-служба ОП

Сообщается, что подобную операцию в Украине проводили впервые.

66-летню жительницу Хмельницкой области Татьяну Выгонскую отказались лечить в областном центре из-за слишком большого размера новообразования. В столичной клинике согласились удалить опухоль.

Операция длилась 12 часов и в ней приняли участие 30 специалистов. Ее стоимость, с учетом используемой аппаратуры, препаратов и донорской крови, составляет около 1 млн грн. Но женщину прооперировали бесплатно.

"Сложность операции заключается в том, что, во-первых, тяжелое соматическое общее состояние пациентки – локализация опухоли непростая, есть опасность большой кровопотери, повреждения легких и остановки сердца. Во-вторых, технически сложно. Должны быть собраны соответствующие специалисты и необходимое оборудование", – рассказал главный врач "Феофании" Игорь Семенив.

После операции женщина почти недели была в тяжелом состоянии. Сейчас она может самостоятельно дышать и даже выходила на улицу.

 

Ранее "Комментарии" писали, что уникальную операцию провели в Институте хирургии и трансплантологии Шалимова, удалив ему с сердца опухоль размером с куриное яйцо.


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