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В Киеве провели уникальную операцию на сердце

Сами кардиологи до сих пор удивлены, как пациент жил с опухолью феноменального размера

сегодня, 04:39
Автор:

Екатерина Белоброва
В Киеве провели уникальную операцию на сердце

Уникальную операцию провели в Институте хирургии и трансплантологии Шалимова, удалив ему с сердца опухоль размером с куринное яйцо. Об этом сообщает канала ТСН.

Житель Ивано-Франковска Михаил и не догадывался, что имеет опухоль. Просто иногда после тяжелой работы, а он - строитель, беспокоили ноги.

"Судороги, то как я нароблюся, ноги крутило. Хотел найти причину", - говорит он.

В чем причина боли врачи вразумительного не сразу, назначили несколько исследований. Только когда сделали УЗИ сердца - ужаснулись от увиденного. На экране увидели опухоль размером с куринное яйцо.

В любую минуту образования могло перекрыть сердечный клапан, и тогда - жди непоправимого. Поэтому Михаила сразу из больницы срочно отправили в Киев.

"Когда пациент входит в наркоз, расслабляются все мышцы, он принимает горизонтальное положение, и как раз это такие условия, когда опухоль может закрыть клапан. И тогда только смертельный случай", - рассказал заведующий отделением трансплантации сердца и кардиохирургии Института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Василий Белейович.

Поэтому хирургическое вмешательство начали быстрее.

"Это случай уникальный. На моей памяти может один или два случая подобных опухолей было", - отметил директор института Шалимова  Александр Усенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что диетологи назвали лакомство, которое может заменить бодрящую чашку кофе.



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