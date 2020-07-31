В Киеве провели уникальную операцию на сердце

Уникальную операцию провели в Институте хирургии и трансплантологии Шалимова, удалив ему с сердца опухоль размером с куринное яйцо. Об этом сообщает канала ТСН.

Житель Ивано-Франковска Михаил и не догадывался, что имеет опухоль. Просто иногда после тяжелой работы, а он - строитель, беспокоили ноги.



"Судороги, то как я нароблюся, ноги крутило. Хотел найти причину", - говорит он.



В чем причина боли врачи вразумительного не сразу, назначили несколько исследований. Только когда сделали УЗИ сердца - ужаснулись от увиденного. На экране увидели опухоль размером с куринное яйцо.



В любую минуту образования могло перекрыть сердечный клапан, и тогда - жди непоправимого. Поэтому Михаила сразу из больницы срочно отправили в Киев.



"Когда пациент входит в наркоз, расслабляются все мышцы, он принимает горизонтальное положение, и как раз это такие условия, когда опухоль может закрыть клапан. И тогда только смертельный случай", - рассказал заведующий отделением трансплантации сердца и кардиохирургии Института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Василий Белейович.



Поэтому хирургическое вмешательство начали быстрее.



"Это случай уникальный. На моей памяти может один или два случая подобных опухолей было", - отметил директор института Шалимова Александр Усенко.

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