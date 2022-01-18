В Украине появилось современное оборудование для борьбы с детским раком: больше не придется ехать за границу

Рубрики
МЕНЮ
Людмила Слободенюк
До недавнего времени в Украине ощущалась острая нехватка одного линейного ускорителя для лучевой терапии. За самым современным методом лечения детского рака пациенты и их родители вынуждены были отправляться за границу. Теперь украинские медики смогут предоставлять такие услуги в столице — в больнице "Охматдит". Об этом сообщили на Facebook странице медучреждения, передают "Комментарии".
Охматдит. Самый современный линейный ускоритель для лучевой терапии. Фото с Facebook
"Данный аппарат обновили за государственный счет. Благодаря оборудованию, удастся расширить перечень методик лучевой терапии, применяемых в борьбе с детским раком. Ранее некоторые пациенты вынуждены были ехать за границу, чтобы получить облучение более современным методом. Сейчас же новейшие методики доступны пациентам Охматдита" , — отметили в больнице.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости