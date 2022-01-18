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В Украине появилось современное оборудование для борьбы с детским раком: больше не придется ехать за границу

Аппарат уже настроили и на нем начинают лечить детей

сегодня, 11:40
Автор:

Людмила Слободенюк
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До недавнего времени в Украине ощущалась острая нехватка одного линейного ускорителя для лучевой терапии. За самым современным методом лечения детского рака пациенты и их родители вынуждены были отправляться за границу. Теперь украинские медики смогут предоставлять такие услуги в столице — в больнице "Охматдит". Об этом сообщили на Facebook странице медучреждения, передают "Комментарии".

В Украине появилось современное оборудование для борьбы с детским раком: больше не придется ехать за границу

Охматдит. Самый современный линейный ускоритель для лучевой терапии. Фото с Facebook

"Данный аппарат обновили за государственный счет. Благодаря оборудованию, удастся расширить перечень методик лучевой терапии, применяемых в борьбе с детским раком. Ранее некоторые пациенты вынуждены были ехать за границу, чтобы получить облучение более современным методом. Сейчас же новейшие методики доступны пациентам Охматдита" , — отметили в больнице.

Особенность этого медицинского оборудования состоит в том, что оно поддерживает функцию дистанционной радиотерапии. Это позволяет облучать несколько зон у ребенка более быстро и точно. Также такой аппарат безопаснее его предыдущих аналогов, так как уменьшает утечку излучения на здоровые ткани. Кроме того, с таким оборудованием пациентов смогут готовить к пересадке костного мозга.
"Новейшее программное и аппаратное обеспечение позволит нам использовать самые современные методики лучевой терапии, в том числе те, которые раньше никогда в Украине не использовались", — добавил заведующий Центром радиологии Станислав Ребенков.
Согласно статистике заведения, ежегодно в больнице "Охматдит" лучевую терапию проходят 1,5 сотни детей от 9-месячного возраста.


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Источник: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/2983694498607934
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