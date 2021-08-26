В Украине планируют обеспечить возможность завещать свои органы онлайн

Посмертная трансплантация, фото из открытых источников

МОЗ Украины сотрудничает с Министерством цифровой трансформации по вопросу создания в "Дії" раздела для согласования украинцами намерения стать посмертными донорами. Об этом сообщает Укринформ.

В Минздраве планируется, что заявлениям о согласии стать донором после смерти на портале государственных услуг "Дія" будет отведен отдельный раздел, информация с которого до смерти подписантов будет тайной даже для врачей.

"Эта информация должна становиться доступной, если человеку будет констатирована смерть мозга, ведь после этого трансплант-координатор формирует карточку потенциального донора в Единой государственной информсистеме трансплантации", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, как только инициатива станет технически возможной, в Украине начнется масштабная информационная кампания по популяризации посмертного донорства.

Отметим, что недавно во Львове начал работу Центр трансплантологии при Клинической больнице скорой медицинской помощи. Сейчас в Украине готовится к запуску пилотный проект по пересадке поджелудочной железы и печени пациентам за счет бюджетных средств.

Ежегодно в операциях по трансплантации различных внутренних органов нуждаются более пяти тысяч украинцев, многих из которых может спасти именно распространение явления согласия граждан Украины на использование их органов для пересадки другим, при наступлении клинической смерти.

"Комментарии" также сообщали, что китайским хирургам-трансплантологам удалось провести успешную операцию по пересадке головы. Во время процедуры врачам удалось восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды.

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