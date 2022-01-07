В Украине началась запись на бустерную вакцинацию против COVID-19

Получить бустерную дозу прививки от коронавируса могут все желающие от 18 лет. Записаться и получить прививку можно в любом удобном пункте массовой вакцинации или в медучреждении. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. С момента второй вакцинации должно пройти не менее 6 месяцев.

Вакцинация - фото из открытых источников

Для бустерной дозы Минздрав рекомендует вакцину Moderna или Comirnaty от Pfizer. Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводится дополнительная доза вакцины от COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу. Для них оптимальный период введения – от 3 до 6 месяцев после дополнительной. После введения дополнительной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в Действии ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.

По информации Минздрава, в Украине уже 47,6% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.

Напомним, обязательная вакцинация против коронавируса является "совершенно последним мероприятием". Такое заявление сделал во вторник, 7 декабря, глава европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге. "Мандаты по вакцинации являются абсолютно последним мероприятием и применяются только тогда, когда исчерпаны все возможные варианты улучшения охвата вакцинацией", – сказал Клюге.











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