В нескольких областях Украины начали фиксировать повторные случаи заражения COVID-19. Об этом сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине наблюдаются повторные заражения COVID-19 - Минздрав

Минздрав отслеживает больных коронавирусом в электронной интегрированной системе эпидемиологического надзора. В последний период эта система зафиксировала нескольких пациентов, у которых уже подтверждался коронавирус несколько месяцев назад. В частности, это жители Черновицкой и Кировоградской областей.

Степанов отметил, что по этой причине важно соблюдать эпидемиологические мероприятия даже в том случае, если человек уже болел COVID-19.

"Титр антител, который появляется после болезни у любого человека снижается. Как только он снижается ниже соответствующих норм — то человек снова может заболеть", — подытожил министр.

Максим Степанов также отметил важность вакцинации, которая поможет преодолеть цепь заражений.

Напоминаем, что главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что у людей, которые сделают прививки против коронавируса, иммунитет к болезни может сохраняться до шести месяцев. После введения лекарства в тело человека, клетки иммунитета запомнят вирус и начнут защищать от него организм. Ляшко подробно объяснил, если гражданин пройдет полный курс вакцинации, его иммунная система сформирует антитела, которые будут противостоять COVID-19. Их количество может меняться, но эффективность противодействия останется постоянной.

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