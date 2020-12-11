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Главная Новости Общество медицина В Украине наблюдаются повторные заражения COVID-19 - Минздрав
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В Украине наблюдаются повторные заражения COVID-19 - Минздрав

Жители Черновицкой и Кировоградской областей заразились коронавирусом во второй раз

сегодня, 13:35
Автор:

Кириєнко Анна

В нескольких областях Украины начали фиксировать повторные случаи заражения COVID-19. Об этом сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине наблюдаются повторные заражения COVID-19 - Минздрав

В Украине наблюдаются повторные заражения COVID-19 - Минздрав

Минздрав отслеживает больных коронавирусом в электронной интегрированной системе эпидемиологического надзора. В последний период эта система зафиксировала нескольких пациентов, у которых уже подтверждался коронавирус несколько месяцев назад. В частности, это жители Черновицкой и Кировоградской областей.

Степанов отметил, что по этой причине важно соблюдать эпидемиологические мероприятия даже в том случае, если человек уже болел COVID-19.

"Титр антител, который появляется после болезни у любого человека снижается. Как только он снижается ниже соответствующих норм — то человек снова может заболеть", — подытожил министр.

Максим Степанов также отметил важность вакцинации, которая поможет преодолеть цепь заражений.

Напоминаем, что главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что у людей, которые сделают прививки против коронавируса,   иммунитет к болезни может сохраняться до шести месяцев. После введения лекарства в тело человека, клетки иммунитета запомнят вирус и начнут защищать от него организм. Ляшко подробно объяснил, если гражданин пройдет полный курс вакцинации, его иммунная система сформирует антитела, которые будут противостоять COVID-19. Их количество может меняться, но эффективность противодействия останется постоянной.

Сайт "Комментарии" также рекомендует прочитать советы врача, где можно заразиться коронавирусом, и куда не стоит ходить.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1907333-stepanov-povidomiv-v-yakikh-oblastyakh-pochali-fiksuvati-povtorni-vipadki-zakhvoryuvannya-na-covid-19
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