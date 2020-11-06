В Украине набирает обороты "аптечный" алкоголизм — медики бьют тревогу

Всплеск роста алкоголизма в Украине стал последствием карантина, введённого для борьбы с распространения коронавирусной инфекции. К такому мнению пришли специалисты одного из реабилитационных центров столицы.

По словам медиков, частой альтернативой крепким напиткам для любителей "горячительного" становятся спиртосодержащие аптечные настойки, такие как настойка боярышника или элеутерококка. И немудрено – ведь пузырек объемом в 100 мл такого "напитка" крепостью 70 градусов стоит не более 10-15 гривен да и доступен он в любой круглосуточной аптеке. Дешевизна таких препаратов обусловлена тем, что для их производства используется льготный спирт, который отпускается производителям по нулевой ставке акциза. Вот и выходит, что купив пол-литра настоек вместо бутылки дешевой водки, можно сэкономить в среднем 25 гривен – стоимость алкогольного акциза.

Но употребляя такие "напитки" каждый день, любители выпить редко задумываются о последствиях, которые могут вызвать настойки лечебных растений. В свою очередь, медики бьют тревогу: все чаще в стационары попадают пациенты, которые пытаются снять последствия недавних "возлияний" такими медицинскими препаратами как корвалол, а также настойки боярышника, пустырника, пиона и т.д.

Врачи утверждают, что после употребления таких препаратов наступает гиперсильная интоксикация организма, которая сопровождается эпилептическими приступами, а также алкогольным делирием, который в простонародье называется "белой горячкой". Снять последствия такого отравления сложно и дорого, т.к. требуется много медикаментов.

В конце прошлого месяца нардеп от партии "Голос" Ольга Стефанишина заявляла о том, что, чтобы прекратить бесконтрольную продажу таких лекарственных препаратов, Министерство здравоохранения должно приостановить квоты на безкцизную продажу этилового спирта производителям настоек. По словам нардепа, такой законопроект был подготовлен еще в прошлом году.

"Но действующему руководству Минздрава такие нововведения почему-то неинтересны. Почему нынешний министр здравоохранения Максим Степанов медлит с подачей этих изменений уже почти семь месяцев пребывания в должности — большой вопрос. Ведь проект постановления и все необходимые цифры давно лежат на его столе", — говорит Стефанишина.



Ранее "Комментарии" писали о том, что СБУ разоблачила схему сбыта контрафактной алкогольной продукции на миллионы гривен.





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