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В Украине бустерную дозу можно получить прямо на вокзале: в каких городах есть такая возможность

Бустерную дозу можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах

сегодня, 10:40
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Украине начали вакцинировать украинцев бустерной зоной от коронавируса прямо на железнодорожных вокалах. Об этом в своем Telegram канале сообщило предприятие "Укрзализныця", передает портал "Комментарии".

В Украине бустерную дозу можно получить прямо на вокзале: в каких городах есть такая возможность

Вакцинация бустерной дозой в Украине. Фото из открытых источников

В настоящее время пункты вакцинации на железнодорожных вокзалах развернули в 18 городах Украины. График работы пунктов вакцинации можно просмотреть по ссылке.

"Это города — Киев, Днепр, Львов, Одесса, Винница, Запорожье, Николаев, Сумы, Полтава, Ровно, Хмельницкий, Кривой Рог, Коростень, Каменское, Конотоп, Коломыя, Ковель и Шепетовка", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

Напомним, в Украине бустерную зону могут получить только украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и хотят пролонгировать свой иммунитет к этому заболеванию, поскольку медики утверждают, что после вакцинации антитела защищают человека лишь определенный промежуток времени.

Бустерные дозы всем украинцам Минздрава разрешило с 6 января 2022 года. В настоящее время это делают вакцинами Comirnaty (Pfizer) и Moderna. Важно: после получения второй дозы прививку можно сделать только через 6-9 месяцев. 

Отметим, что с начала вакцинальной компании на железнодорожных вокзалах страны вакцинировались более 121 тысяч украинцев.

На сегодня, 20 января, по данным Минздрава, в Украине коронавирусной инфекцией заболело — 18 479 человек, выздоровело — 4 446, умерло — 131. Бустерная доза вакцины уже сделана 146 тысячам 105 гражданам, полный курс вакцинации в две дозы прошли больше 14 миллионов украинцев.

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Источник: https://t.me/UkrzalInfo/1028
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