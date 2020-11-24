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В Украине будут следить за больными COVID-19 через приложение

Программа будет фиксировать местоположение граждан, больных коронавирусом

сегодня, 08:05
Автор:

Кириєнко Анна

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине готовится законопроект для запуска мобильного приложения, которое будет отслеживать больных COVID-19. Об этом рассказывает информагентство УНН.

В Украине будут следить за больными COVID-19 через приложение

ФОТО: thebell

Приложение будет извещать человека о необходимости самоизоляции, если кто-то из его окружения заболел COVID-19. Также система будет контролировать, соблюдает ли гражданин карантинные нормы. Если больной будет игнорировать самоизоляцию и контактировать с людьми, программа это зафиксирует. Нарушитель будет наказан штрафом.

В Украине остро стоит вопрос контроля людей, которые находятся на самоизоляции. Минздрав уже пытался создавать базы больных и отслеживать их. Но на 120-130 тысяч не найдётся персонала, который бы мог постоянно следить за местоположением граждан. По словам министра, такую объемную работу сможет выполнить только автоматическая система.

Приложение будет разрабатываться с помощью Министерство цифровой трансформации. Когда приложением можно будет воспользоваться — еще неизвестно.

Сайт "Комментарии" также сообщает, в ВОЗ представили разработку альтернативной формы вакцины против коронавируса.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1904231-v-ukrayini-virishili-stezhiti-za-khvorimi-na-covid-19-cherez-telefoni
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