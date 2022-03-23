В Украине будут производить противоковидный препарат Pfizer

Эпидемия коронавируса продолжается, а фармацевты работают над разработкой лекарства от коронавирусной болезни. Оральный препарат будет производить украинская компания, которая выиграла конкурс и получит лицензию. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.



Фото иллюстративное / Pixabay

Как известно, разработкой и изготовлением орального противоковидного препарата Pfizer будет заниматься фармацевтическая компания "Дарница". Представители компании подписали 18 марта 2022 г. соглашение с американскими партнерами на получение соответствующей лицензии.

После запуска производства фармацевтическая компания из Украины получит возможность производить и поставлять лекарственные препараты в 95 стран мира для больных. Американская компания Pfizer разработала пероральный препарат для пациентов, инфицировавшихся COVID-19 и имеющих легкую и среднюю степень тяжести. Для уменьшения угрозы развития осложнений и предотвращения ухудшения состояния больных им приписывают употребление противоковидных препаратов.

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Как сообщал портал, названы 5 лучших природных обезболивающих. Учитывая сложную ситуацию, доступ к медицинским препаратам у многих может быть затруднен, поэтому следует знать, как можно избавиться от боли с помощью естественных обезболивающих.





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