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В Украине будут производить противоковидный препарат Pfizer

Лекарство от коронавируса будет производить в Украине

сегодня, 10:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Эпидемия коронавируса продолжается, а фармацевты работают над разработкой лекарства от коронавирусной болезни. Оральный препарат будет производить украинская компания, которая выиграла конкурс и получит лицензию. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Украине будут производить противоковидный препарат Pfizer

Фото иллюстративное / Pixabay

Как известно, разработкой и изготовлением орального противоковидного препарата Pfizer будет заниматься фармацевтическая компания "Дарница". Представители компании подписали 18 марта 2022 г. соглашение с американскими партнерами на получение соответствующей лицензии.

После запуска производства фармацевтическая компания из Украины получит возможность производить и поставлять лекарственные препараты в 95 стран мира для больных. Американская компания Pfizer разработала пероральный препарат для пациентов, инфицировавшихся COVID-19 и имеющих легкую и среднюю степень тяжести. Для уменьшения угрозы развития осложнений и предотвращения ухудшения состояния больных им приписывают употребление противоковидных препаратов.

Сейчас украинцы, у которых есть различные заболевания, не имеющие возможности пойти к врачу, могут получить консультацию онлайн. Приемы проводят врачи, зарегистрированные в Национальной системе ЕСОЗ, их данные и квалификация подтверждены Минздравом. Все онлайн приемы врачей из Украины и из-за границы бесплатны и не нужно показывать ни декларацию, ни направление. Для того, чтобы записаться на консультацию, переходите по ссылке ( https://bit.ly/3KXunSr ) и выбирайте нужного специалиста.

Также предоставляют консультации врачи разных специализаций через Likar Support, ссылка на сервис: https://likar.support/.

Как сообщал портал, названы 5 лучших природных обезболивающих. Учитывая сложную ситуацию, доступ к медицинским препаратам у многих может быть затруднен, поэтому следует знать, как можно избавиться от боли с помощью естественных обезболивающих.




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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/339205554900334
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