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Главная Новости Общество медицина В Украине более 13 тыс. выздоровевших от COVID-19
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В Украине более 13 тыс. выздоровевших от COVID-19

Лидерами по числу заболевших остается Киев, Одесская и Запорожская области

сегодня, 08:44
Автор:

Сергей Медведев

Прошедшие сутки принесли в Украину еще 11 тыс. 742 новых случая заболевания коронавирусом. Такие данные приводит на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Украине более 13 тыс. выздоровевших от COVID-19

Так, согласно информации чиновника, наибольшее число заражений отмечается  в Киеве, Одесской и Запорожской областях.

 Только за одни сутки в Украине провели 60 тыс. 89 тестов, из которых 39 тыс. 258 методом ПЦР и 20 тыс. 831 — методом ИФА.

В госпитали за сутки доставили 2 тыс. 865 человек, 13 тыс. 314 украинцев победили болезнь, 213 случаев закончились летально.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Отметим, что всего с начала пандемии Украина имеет такую статистику по коронавирусу:

956 тыс. 123 случая заболевания;

574 тыс. 536 человек выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", наилучшие результаты в борьбе с коронавирусной эпидемией на данный момент демонстрирует Винницкая область. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Ляшко, текущие уровни заболеваемости и смертности в Винницкой области лучше аналогичных показателей крупных европейских стран. Так, регион показывает лучшую ситуацию по контролю над распространением заболеваемости COVID-19 по комплексу ключевых показателей — заболеваемость, смертность, охват тестированием и процент положительных результатов среди протестированных. Тогда как наиболее критическая ситуация, сообщил Ляшко, наблюдается в Черниговской и Полтавской областях.
 


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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/842242212985442
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