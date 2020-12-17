Стало известно, какая область в Украине лучше всех борется с коронавирусом

Наилучшие результаты в борьбе с коронавирусной эпидемией на данный момент демонстрирует Винницкая область. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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По данным Ляшко, текущие уровни заболеваемости и смертности в Винницкой области лучше аналогичных показателей крупных европейских стран. Так, регион показывает лучшую ситуацию по контролю над распространением заболеваемости COVID-19 по комплексу ключевых показателей — заболеваемость, смертность, охват тестированием и процент положительных результатов среди протестированных.

Тогда как наиболее критическая ситуация, сообщил Ляшко, наблюдается в Черниговской и Полтавской областях. Там показатели заболеваемости и смертности являются одними из наивысших среди регионов Украины и по сравнению с аналогичными показателями крупных европейских стран. Оба региона больше всего нуждаются в увеличении охвата тестированием. Кроме того, больше тестирований необходимо и в таких областях, как Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Львовская, Харьковская и Закарпатская.

Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения Украины приняло приказ, который утверждает изменения в стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни. Так, документ расширяет перечень лиц, подлежащих обязательному тестированию на COVID-19. А также появилась возможность определения подтвержденного случая по результатам быстрого теста на антиген.

Заместитель главы Минздрава заверил, что выполнение указанных решений позволит уже в ближайшее время увеличить объемы тестирования и усилить контроль над коронавирусной эпидемией в Украине.

Как сообщалось, стала известна статистика повторных случаев заболевания коронавирусом среди украинцев.

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