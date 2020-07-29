В Тернопольской области пациент в третий раз заболел коронавирусом

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Татьяна Веремеева
Тернопольская облгосадминистрация продлила действующие карантинные мероприятия
в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в среду, 29 июля, сообщил начальник
областного управления здравоохранения Владимир Богайчук, передает "Корреспондент".
"На сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в
Тернопольской области", – сказал он.
По словам начальника тернопольского облздрава, загруженность коек больными
COVID-19 в больницах первой волны составляет 26,7%.
В области продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на
стационарном лечении, в том числе 15 – на кислородной маске, 17 – на
кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии.
"Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с
заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения карантинных мероприятий",
– подчеркнул Богайчук.
За последнюю неделю больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано среди
жителей Бережанского, Збаражского, Монастырского, Чертковского, Тернопольского
районов и в Тернополе.
При этом наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах, отметил
Богайчук. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в
тяжелом состоянии.
Кроме того, в области зарегистрировано несколько повторных случаев
заболевания COVID-19. Есть больной, заболел уже в третий раз. "Мы должны
понимать, что даже если переболеть коронавирусной инфекцией – это не защищает
нас от повторного заболевания", – подчеркнул Богайчук.
Напомним, в ЦИК зафиксировали случай заражением
коронавирусом.
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