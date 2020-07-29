В Тернопольской области пациент в третий раз заболел коронавирусом

Тернопольская облгосадминистрация продлила действующие карантинные мероприятия в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в среду, 29 июля, сообщил начальник областного управления здравоохранения Владимир Богайчук, передает "Корреспондент".



"На сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области", – сказал он.

По словам начальника тернопольского облздрава, загруженность коек больными COVID-19 в больницах первой волны составляет 26,7%.

В области продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, в том числе 15 – на кислородной маске, 17 – на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии.

"Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения карантинных мероприятий", – подчеркнул Богайчук.

За последнюю неделю больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано среди жителей Бережанского, Збаражского, Монастырского, Чертковского, Тернопольского районов и в Тернополе.

При этом наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах, отметил Богайчук. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, заболел уже в третий раз. "Мы должны понимать, что даже если переболеть коронавирусной инфекцией – это не защищает нас от повторного заболевания", – подчеркнул Богайчук.

Напомним, в ЦИК зафиксировали случай заражением коронавирусом.

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