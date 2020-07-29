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В ЦИК зафиксировали случай заражением коронавирусом

В ЦИК призывают не заходить в здание, где работает комиссия без крайней необходимости

сегодня, 17:40
Автор:

Татьяна Веремеева
В ЦИК зафиксировали случай заражением коронавирусом

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) выявили случай заболевания коронавирусом. В связи с этим ЦИК усилил карантинные меры. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информацию пресс-службы ЦИК.

Граждан призвали не входить без необходимости в здание ЦИК. В случае посещения необходимо надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скоплений людей.

Кроме этого, в связи с активной подготовкой к местным выборам, в ЦИК создали возможность предварительной записи для подачи документов по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий. Представления принимаются с 27 июля по 5 августа включительно.

Предварительно записаться можно по телефону: (044) 256 - 81 - 66.

"Также просим посетителей не создавать скопления на втором этаже административного здания Комиссии и придерживаться физической дистанции не менее 1,5 метра из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения. Работники секретариата Комиссии, принимают представление, защищены масками, перчатками и экранами, обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств", – отметили в ЦИК.

Ранее "Комментарии" писали, что в Центральной избирательной комиссии назвали наиболее проблемные вопросы, которые могут нести риски во время проведения выборов в городские, районные и сельские советы.


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