В ЦИК зафиксировали случай заражением коронавирусом

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Татьяна Веремеева
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) выявили случай заболевания
коронавирусом. В связи с этим ЦИК усилил карантинные меры. Об этом пишет "РБК-Украина"
со ссылкой на информацию пресс-службы ЦИК.
Граждан призвали не входить без необходимости в здание ЦИК. В случае
посещения необходимо надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не
допускать скоплений людей.
Кроме этого, в связи с активной подготовкой к местным выборам, в ЦИК
создали возможность предварительной записи для подачи документов по
кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий. Представления
принимаются с 27 июля по 5 августа включительно.
Предварительно записаться можно по телефону: (044) 256 - 81 - 66.
"Также просим посетителей не создавать скопления на втором этаже
административного здания Комиссии и придерживаться физической дистанции не
менее 1,5 метра из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров
площади помещения. Работники секретариата Комиссии, принимают представление,
защищены масками, перчатками и экранами, обеспечены достаточным количеством
дезинфицирующих средств", – отметили в ЦИК.
Ранее "Комментарии" писали, что в Центральной избирательной комиссии
назвали наиболее
проблемные вопросы, которые могут нести риски во время проведения выборов в
городские, районные и сельские советы.
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