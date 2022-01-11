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В США провели уникальную операцию: человеку пересадили сердце свиньи

Операцию провели врачи Медицинского центра Университета Мэриленда, спасая жизнь мужчины с тяжелым заболеванием сердца

сегодня, 08:36
Автор:

Кравцев Сергей
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В США врачам Медицинского центра Университета Мэриленда впервые удалось успешно провести операцию по пересадке человеку сердца генетически модифицированной свиньи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Associated Press".

В США провели уникальную операцию: человеку пересадили сердце свиньи

Операция. Фото: UMMC

Медики пошли на такой шаг, спасая от смерти мужчину, у которого было тяжелое заболевание сердца. На данный момент прошло уже больше трех дней с момента пересадки сердца. Состояние здоровья пациента стабильно. Потому можно сказать, что экспериментальная операция прошла удовлетворительно. Но сами врачи пока с осторожностью говорят о проведенном эксперименте, ведь о его успешности можно будет говорить только когда пройдет достаточно времени и появится уверенность, что не будет отторжения.

Уже не один год подряд медики во всем мире изучают практику использования органов животных для спасательных трансплантаций людям. Медики говорят, если немедленного отторжения после пересадки не произошло, значит можно утверждать, что сердце генетически модифицированного животного может также выполнять свои функции в человеческом организме.

Издание отмечает, сейчас 57-летний мужчина, которому проведи пересадку сердца, находится под полным наблюдением докторов. Спустя несколько недель, когда пройдет полный период восстановления после операции можно будет уже более точно сказать об успешности проведенной трансплантации.

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Источник: https://apnews.com/article/pig-heart-transplant-6651614cb9d73bada8eea2ecb6449aef
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