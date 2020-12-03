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Главная Новости Общество медицина В среднем 45 тысяч грн: сумма, которую выделяет НСЗУ на одного пациента с COVID-19
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В среднем 45 тысяч грн: сумма, которую выделяет НСЗУ на одного пациента с COVID-19

По словам главы НСЗУ, на медикаменты в инфекционном отделении выделяют ежесуточно по 5000 гривен на одного пациента с коронавирусом

сегодня, 14:01
Автор:

Таисия Ерохина

Национальная служба здоровья Украины выделяет на одного пациента с COVID-19 в инфекционном отделении 45 000 гривен. Об этом заявил в.и.о. председателя НСЗУ Андрей Виленский, передает "Радио Свобода".

В среднем 45 тысяч грн: сумма, которую выделяет НСЗУ на одного пациента с COVID-19

Фото из открытых источников

Так, на медикаменты в инфекционном отделении выделяют ежесуточно по 5000 гривен на пациента. Тогда как в обычном отделении эта сумма составляет 900 гривен. Как отметил глава НСЗУ, лекарства предоставляют по клиническим протоколам Министерства здравоохранения, который регулярно модифицируется.

"Если пациент находится в отделении два дня, мы выделяем 45000, и если находится 20 суток — тоже, — сообщил Виленский. — Этих денег абсолютно хватает. Больницы по Украине в среднем тратят на одного пациента 35000 гривен, то есть 10000 еще остается неиспользованными".

Отмечается, что за пребывание пациента в обычном отделении больницам платят по 12000 гривен. Средствами распоряжается главный врач учреждения. Тарифы рассчитаны так, чтобы денег хватало на пациента в любом состоянии. Кроме "ковидного" пакета, медицинские учреждения получают от НСЗУ "основные пакеты" — для пациентов с другими болезнями. Туда входит и хирургическая, и терапевтическая помощь. По словам главы НСЗУ, сегодня таких пациентов почти нет, поэтому больница может аккумулировать средства для оказания бесплатной медицинской помощи.

Как сообщалось, врач рассказал о влиянии коронавируса на психику и эмоциональное состояние больного. Медик сообщил, что ученые разделились на два лагеря в оценке влияния коронавирусной болезни на психику человека: в чем разница.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kovid-pazienty/30982023.html
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