В среднем 45 тысяч грн: сумма, которую выделяет НСЗУ на одного пациента с COVID-19

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Таисия Ерохина
Национальная служба здоровья Украины выделяет на одного пациента с COVID-19 в инфекционном отделении 45 000 гривен. Об этом заявил в.и.о. председателя НСЗУ Андрей Виленский, передает "Радио Свобода".
Фото из открытых источников
Так, на медикаменты в инфекционном отделении выделяют ежесуточно по 5000 гривен на пациента. Тогда как в обычном отделении эта сумма составляет 900 гривен. Как отметил глава НСЗУ, лекарства предоставляют по клиническим протоколам Министерства здравоохранения, который регулярно модифицируется.
Отмечается, что за пребывание пациента в обычном отделении больницам платят по 12000 гривен. Средствами распоряжается главный врач учреждения. Тарифы рассчитаны так, чтобы денег хватало на пациента в любом состоянии. Кроме "ковидного" пакета, медицинские учреждения получают от НСЗУ "основные пакеты" — для пациентов с другими болезнями. Туда входит и хирургическая, и терапевтическая помощь. По словам главы НСЗУ, сегодня таких пациентов почти нет, поэтому больница может аккумулировать средства для оказания бесплатной медицинской помощи.
Как сообщалось, врач рассказал о влиянии коронавируса на психику и эмоциональное состояние больного. Медик сообщил, что ученые разделились на два лагеря в оценке влияния коронавирусной болезни на психику человека: в чем разница.
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