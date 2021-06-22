В России разрабатывают программу имплантации микрокомпьютеров в мозг человека

Власти России разрабатывает новую программу, которую поддержал Владимир Путин. Она якобы будет позволять людям через вживленные в мозг микрокомпьютеры управлять внешними устройствами и получать от них информацию. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на содержание этой исследовательской программы.

Программу одобрил Путин (фото: kremlin.ru)

Над проектом будет работать специальная рабочая группа при Минобразования. Федеральная программа называется "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" и рассчитана до 2029 года.

В сообщении издания говорится, что документ, где представлено содержание этого проекта, был подготовлен и разработан специалистами Российской академии наук (РАН) и МГУ. В марте этого года его поддержал президент Путин.

Стало известно, что обрабатывать программу будут премьер Михаил Мишустин и глава администрации президента России Антон Вайно.

Сегодня программа находится на этапе начальной обработки.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Путина прокомментировали его возможную встречу с Зеленским. В Российской Федерации готовы к встрече главы Кремля Владимира Путина и украинского государственного главы Владимира Зеленского, однако организации ее подготовки пока не ведут. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам спикера Кремля, конкретных шагов по подготовке данного мероприятия в РФ не делали.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу. В ответ российский лидер заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с президентом Украины.













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