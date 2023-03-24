Несколько человек заболели сибирской язвой в Чувашии после забоя больного быка. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Русскую службу Би-би-си. Еще нескольких возможных заболевших госпитализировали в Подмосковье.

Сибірка - небезпечне інфекційне захворювання

Вспышка сибирской язвы произошла на прошлой неделе в деревне Старое Акташево в Цивильском муниципальном округе Чувашии. Один из жителей деревни забил своего зараженного домашнего быка, в результате чего заразился сам, а также заболели помогавший ему сосед, жена и еще один житель деревни. Мясо забитого быка мужчина продал.

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По информации главы Чувашии, 130 человек, контактировавших с зараженной семьей, находятся под постоянным наблюдением. Минздрав Чувашии сообщил, что в регион поступили 750 доз вакцины от сибирской язвы.

22 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что в Московской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали мужчину, который приехал из Чувашии. Позже Минздрав уточнил, что в Подмосковье проходят лечение уже два человека с подозрением на сибирскую язву.

Сибиирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро и остро. Проявляется в язвах на теле.

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"География есть география, – поясняет он. – А также нужно учитывать, что центры мировой политики смещаются к Ближнему Востоку, в Центрально-Азиатский и Азиатский регионы. Турецкие позиции там всегда были достаточно сильны. Хоть и не безпроблемны. Всё это способствовало тому, что Эрдогану, заякоренному Западом (прежде всего, участием в Североатлантическом блоке), приходилось проводить более самостоятельную политику", — среди прочего говорит Вадим Карасев.





