logo

BTC/USD

28035.84

ETH/USD

1787.28

LTC/USD

92.06

USD/UAH

38.30

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина В России произошла вспышка опасного заболевания
commentss НОВОСТИ Все новости

В России произошла вспышка опасного заболевания

В Чувашии

сегодня, 12:44
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Несколько человек заболели сибирской язвой в Чувашии после забоя больного быка. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Русскую службу Би-би-си. Еще нескольких возможных заболевших госпитализировали в Подмосковье.

В России произошла вспышка опасного заболевания

Сибірка - небезпечне інфекційне захворювання

Вспышка сибирской язвы произошла на прошлой неделе в деревне Старое Акташево в Цивильском муниципальном округе Чувашии. Один из жителей деревни забил своего зараженного домашнего быка, в результате чего заразился сам, а также заболели помогавший ему сосед, жена и еще один житель деревни. Мясо забитого быка мужчина продал.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По информации главы Чувашии, 130 человек, контактировавших с зараженной семьей, находятся под постоянным наблюдением. Минздрав Чувашии сообщил, что в регион поступили 750 доз вакцины от сибирской язвы.

22 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что в Московской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали мужчину, который приехал из Чувашии. Позже Минздрав уточнил, что в Подмосковье проходят лечение уже два человека с подозрением на сибирскую язву.

Сибиирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро и остро. Проявляется в язвах на теле.

Тем временем, в Украине арестовали активы жены Медведчука, а эксперты пояснили, как изменится Турция после ухода Эрдогана. В частности, почему Турция больше за Россию, чем за Европу.

"География есть география, – поясняет он. – А также нужно учитывать, что центры мировой политики смещаются к Ближнему Востоку, в Центрально-Азиатский и Азиатский регионы. Турецкие позиции там всегда были достаточно сильны. Хоть и не безпроблемны. Всё это способствовало тому, что Эрдогану, заякоренному Западом (прежде всего, участием в Североатлантическом блоке), приходилось проводить более самостоятельную политику", — среди прочего говорит Вадим Карасев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!