В Одессе объявили бой продавцам "липовых" COVID-сертификатов





COVID-сертификат, фото из открытых источников

В Одессе проверяется информация о возможной торговле сертификатами о вакцинации медицинскими работниками. Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Одесского городского департамента здравоохранения Левон Никогосян.

Причиной к проведению проверки стала публикация в ряде местных СМИ статей о механизмах покупки COVID-сертификатов в Одессе. Так, по данным журналистов, документ, приобретенный у врача напрямую обойдется от 500 гривен, а если покупать поддельный сертификат через турфирму, то придется заплатить до 250 долларов.

Обнародование такой информации вызвало бурное обсуждение жителей Южной Пальмиры и спровоцировало горздрав Одессы на запуск серьезной проверки.

"Этот факт мы проверяем. Если он подтвердится — примем меры и расскажем об этом публично.

Не хочу даже рассуждать о том, чем может руководствоваться человек, который занимается подобным "бизнесом". Это тотальная безответственность и полная моральная яма", — написал глава Одесского департамента здравоохранения.

Впрочем, Левон Никогосян помимо призыва граждан ответственно относиться к собственному здоровью, взывает и к материальной стороне вопроса, отмечая, что не имеет смысла платить за то, что можно сделать бесплатно.

Главный медик Одессы отмечает, что сейчас совершенно бесплатно можно выбрать для вакцинации один из четырех препаратов, сертифицированных в Украине и рекомендованных к применению Всемирной организацией здравоохранения — Coronavac, AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

Также Левон Никогосян призывает всех, кто столкнется с предложением приобрести сертификат о вакцинации сообщать о подобных фактах и делиться контактами предприимчивых граждан.







Ранее "Комментарии" сообщали, что украинские цифровые COVID-сертификаты без проблем принимают за рубежом.

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