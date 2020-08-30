В новом сезоне цены на медицинские услуги в Украине вырастут – врач

В новом сезоне цены на медицинские услуги вырастут, сделал прогноз доктор медицинских наук, профессор, врач-стоматолог и основатель сети "Клиника Заблоцкого" Ярослав Заблоцкий. Об этом он рассказал "Комментариям".

"Благодаря пандемии руководство нашего государства заметило, какова медицина в Украине. Что ее таки нужно срочно менять, то есть инвестировать туда средства. Очень бы хотелось, чтобы после пандемии всё в этом смысле не осталось, как было", - говорит доктор.

По его словам, медицинские учреждения уже меняются по мере накопления знаний: увеличивают размеры, зоны ожидания и рецепции, чтобы обеспечить социальную дистанцию, прорабатывают маршруты пациентов, чтобы минимизировать контакты.

"Стоит сказать, что расходы медицинских учреждений стремительно выросли, а доходы стремительно уменьшились. Уменьшилось количество посещений, особенно, плановых операций. Ведь люди боятся приходить в больницу, учитывая риски заразиться, - говорит Заболоцкий. - Производители и дистрибьюторы подняли цены на одноразовую одежду, перчатки, маски (были по 80 копеек, а стали по 5-8 гривен), не говоря уже о необходимости применения респираторов стоимостью 50-80 гривен. При этом их необходимое ежедневное количество стремительно выросло. Не говоря уже об объемах дезинфицирующих растворов, которые нужно купить. Поэтому все без исключения клиники несут всё большие расходы".

При этом, отметил доктор, расходы на защиту врача больше всего выросли в стоматологии. Ведь, как выяснилось, стоматология является чуть ли наиболее опасной профессией с точки зрения рисков заразиться коронавирусом.

"Зубы невозможно лечить в маске. А, как стало, известно, коронавирус "живет" в слюне и при лечении зубов, смешиваясь с водой едва ли не во всех стоматологических устройствах, попадает прямо с микро-брызгами в лицо врача. Поэтому начиная лечение каждого нового пациента, независимо от объемов работы, стоматологи одеваются, как и врачи, работающие в больницах с ковид. Расходы на врача и ассистента сегодня составляют около 600 гривен на прием одного пациента, поэтому большая часть стоматологических клиник ввела новый вид услуги – "защитную одежду", за которую вынуждены платить пациенты. Другая часть клиник, которая не ввела такой услуги, несет убытки, надеясь, что всё это скоро закончится", - рассказал Заболоцкий.

Врач уверен, что пациенты, по крайней мере, та их часть, которая серьезно относится к своей безопасности, будут выбирать именно такие клиники, где есть больше безопасности.

Напомним, цены на лекарства в Украине могут снизиться, но есть условие.

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