Специалисты Национальной академии наук Украины (НАН) считают, что имеющиеся данные позволяют говорить о завершении этапа спада заболеваемости коронавируса в стране. По мнению ученых, есть вероятность "взрывных темпов" роста инфицирования, пишет "РБК-Украина".

В НАН заявили об угрозе "взрывных темпов" COVID в Украине - фото из открытых источников

По данным НАН, по состоянию на сегодня заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий уровень.

"Существует угроза возникновения взрывных темпов такого роста — подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта", — заявляют ученые.

Специалисты обеспокоены тем, что за прошедшие семь дней увеличились сразу три главных эпидемических показателя: количество позитивных ПЦР-тестирований, число госпитализаций и зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.

Также отмечается, что несмотря на то, что на сегодняшний день взрывного роста не фиксируют ни о одной области страны, темпы недельного роста заболеваемости возросли за предыдущие дни. Именно по этой причине вероятность ускорения ее роста является достаточно большой.

Ранее портал "Комментарии" писал, что эпидемиолог и технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что ситуация с пандемией в мире становится опаснее, а мир все больше отдаляется от ее завершения.

Эпидемиолог подчеркнула, что за прошедшие семь дней количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире возросло на более, чем 11%, а количество смертей увеличилось на 1%. Керкхове также отметила, что на территории Европы количество новых случаев COVID-19 возросло на 21%.





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