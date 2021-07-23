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Главная Новости Общество медицина В мире зафиксировали новый антирекорд смертности от COVID
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В мире зафиксировали новый антирекорд смертности от COVID

Ранее наибольшее количество смертей зафиксировали 28 января

сегодня, 11:15
Автор:

Елизавета Черных

Коронавирусное заболевание идет в наступление. Так, по состоянию на 23 июля, от COVOD-19 скончалось 19 748 граждан. Это новый антирекорд смертности вследствие болезни, ранее наибольшее количество смертей зафиксировали 28 января – 17 116. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. 

В мире зафиксировали новый антирекорд смертности от COVID

В мире зафиксировали новый рекорд смертности от COVID - фото из открытых источников

Сообщается, что всего с начала коронавирусной пандемии умерло 4,13 млн граждан среди COVID-больных, а количество подтвержденных случаев инфицирования приблизилось к 192 млн. Наибольшее количество заболевших обнаружили в США (33,9 млн); Индии (31,3 млн); Бразилии (19,4 млн); России (6,1 млн) и Франции (5,8 млн).

По предварительным данным, за прошлые сутки 22 июля, в мире от коронавируса скончалось 8644 человека. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что на территории Российской Федерации зафиксировали случаи инфицирования коронавирусным штаммом "гамма", который также называют "бразильским". Эта мутация является более заразной, ее сравнивают с мутацией "дельта". В России штаммы коронавирусного заболевания "дельта" и "гамма" были определены, как "вызывающие озабоченность". Более того, они могут способствовать снижению активности антител. 

Отметим, что ранее во Всемирной организации здравоохранения предупреждали об опасности, которую влечет за собой появление штаммов "дельта" и "гамма". В то же время компании Pfizer и BioNTech сообщили, что будут разрабатывать социальную вакцину против нового мутировавшего штамма коронавирус "дельта". Активная фаза исследований, по сообщению компании, может начаться уже в августе этого года.


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Источник: https://health.unian.net/worldnews/v-mire-zafiksirovali-novyy-rekord-smertnosti-ot-koronavirusa-poslednie-novosti-11491111.html?_gl=1*1dmjmt7*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyNzAyNzIwNC4xODcuMC4xNjI3MDI3MjA0LjYw*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyNzAyN
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