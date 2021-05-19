В мире создали первую вакцину от астмы - детали

В мире работают над разработкой первой вакцины от астмы. Вскоре препарат планируют использовать на людях (ранее лекарства испытывались только на животных). Об этом сообщает Nature Communications.

Создана первая вакцина от астмы - подробности. Фото: rbk.ru

Создание вакцины стало возможным благодаря исследованиям тулузского института инфекционных и воспалительных заболеваний во Франции. Там выяснили, что дупилумаб — моноклональные антитела, которые используют при лечении экземы, также эффективно облегчают симптомы тяжелой астмы.

Стоит отметить, что даже лечение дупилумабом может смягчить течение болезни и симптомы. Однако это вещество невыгодное, поскольку стоит много и требует постоянных инъекций. В то же время вакцина достигает практически таких результатов и обеспечивает рентабельные терапевтические эффекты в долгосрочной перспективе.

Стоит отметить, что данная вакцина разработана командами Infinity, Института Пастера в Париже и французской биотехнологической компании Neovacs. Препарат сочетает в себе рекомбинантные цитокины с белком-носителем.

Исследования на животных показали, что вакцина способна нейтрализовать аллергические реакции хронической астмы через шесть недель после инъекции. При этом действие прививки может длиться до года.

Напомним, что в Украине может появиться своя Covid-вакцина. Сейчас в Украине есть два препарата, которые могут стать основой для лекарств. По словам Максима Степанова на разработку и тестирование вакцины против коронавируса выделили 100 миллионов гривен из государственного бюджета. Однако, как отмечает сам министр, этих денег не хватит, поэтому нужно будет выделять дополнительные средства. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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