В мире проходит акция в поддержку мужского здоровья

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Шулаева Анна
По всему миру продолжается ежегодная акция "Movember". Ее цель — привлечение внимания к наиболее опасным проблемам со здоровьем мужчин, в частности онкологических заболеваний. Об этом сообщает Укринформ.
мужское здоровье - фото из открытых источников
Подробности рассказал председатель Национальной службы здоровья Украины Дмитрий Самофалов во время брифинга.
По словам специалиста, рак простаты входит в пятерку болезней, которые повышают смертность среди мужского пола. Это заболевание четвертое в списке после рака органов дыхания, кишечника и желудка.
Он отметил, что причинами, требующими обращения к семейному врачу или терапевту, являются проблемы с мочеиспусканием, боли в спине, бедре или тазу, ведь это могут быть первые признаки рака простаты. После обследования врач может выписать направление на анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген) или визит к урологу.
По словам Самофалова, прием по направлению является бесплатным в медицинских учреждениях, заключивших договоры с Национальной службой здоровья по пакету амбулаторной помощи.
Акция Movember или "Вусопад" проводится ежегодно в ноябре.
В рамках акции мужчины весь ноябрь отращивают усы и бороду, чтобы привлечь внимание к проблемам мужского здоровья. А такжеи напомнить всем мужчинам о важности профилактики и своевременного лечения болезней.
По правилам мужчины должны гладко побрить свое лицо в первых числах ноября, и затем весь месяц отращивать усы и бороды, а также не стесняться обсуждать проблемы мужского здоровья со своим окружением.
Напомним, что портал "Комментарии" ранее публиковал рекомендации о том, как сохранить мужское здоровье.
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