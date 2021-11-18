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В мире проходит акция в поддержку мужского здоровья

Известная истина: большинство мужчин терпеть не может ходить по врачам. На проблемы со здоровьем сильный пол не обращает внимания до последнего, и попадает на прием к доктору тогда, когда болезнь зашла слишком далеко

сегодня, 17:55
Автор:

Шулаева Анна
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По всему миру продолжается ежегодная акция "Movember". Ее цель — привлечение внимания к наиболее опасным проблемам со здоровьем мужчин, в частности онкологических заболеваний. Об этом сообщает Укринформ.

В мире проходит акция в поддержку мужского здоровья

мужское здоровье - фото из открытых источников

Подробности рассказал председатель Национальной службы здоровья Украины Дмитрий Самофалов во время брифинга.

"Во всем мире ноябрь является месяцем заботы о мужском здоровье. Именно в этом месяце проходит акция "Movember" – от английского moustache – усы и november – ноябрь. Мужчины отращивают усы, чтобы привлечь внимание к раку простаты и другим онкозаболеваниям", — сказал Самофалов.

По словам специалиста, рак простаты входит в пятерку болезней, которые повышают смертность среди мужского пола. Это заболевание четвертое в списке после рака органов дыхания, кишечника и желудка.

"Обращайтесь к своим семейным врачам не только тогда, когда что-то болит. Онкологические заболевания часто не имеют отчетливых симптомов. Профилактические осмотры помогают выявить проблему на ранних этапах и повышают шансы на полное излечение", — подчеркнул Самофалов.

Он отметил, что причинами, требующими обращения к семейному врачу или терапевту, являются проблемы с мочеиспусканием, боли в спине, бедре или тазу, ведь это могут быть первые признаки рака простаты. После обследования врач может выписать направление на анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген) или визит к урологу.

По словам Самофалова, прием по направлению является бесплатным в медицинских учреждениях, заключивших договоры с Национальной службой здоровья по пакету амбулаторной помощи.

"В 2021 году было создано 816 тысяч электронных направлений врачу-урологу. Из них 384 тысяч человек уже получили консультацию", — сказал Самофалов.

Акция Movember или "Вусопад" проводится ежегодно в ноябре.

В рамках акции мужчины весь ноябрь отращивают усы и бороду, чтобы привлечь внимание к проблемам мужского здоровья. А такжеи напомнить всем мужчинам о важности профилактики и своевременного лечения болезней.

По правилам мужчины должны гладко побрить свое лицо в первых числах ноября, и затем весь месяц отращивать усы и бороды, а также не стесняться обсуждать проблемы мужского здоровья со своим окружением.

Напомним, что портал "Комментарии" ранее публиковал рекомендации о том, как сохранить мужское здоровье.




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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3353289-v-mire-prohodit-akcia-v-podderzku-muzskogo-zdorova.html
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