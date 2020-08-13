В Минздраве заявили, что свадьбы способствуют распространению коронавируса

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Татьяна Веремеева
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время
брифинга заявил, что проведение свадеб, на которых собирается большое
количество людей, способствует распространению коронавируса в стране.
По его словам, в одном из регионов нашей страны
состоялись три свадьбы, после чего район попал в "красную" зону по темпам
распространения коронавируса в Украине.
Кроме того, министр
рассказал, что в Украине обновлен
антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом – за прошлые
сутки COVID-19 диагностировали у 1592 человек,
среди которых 88 детей и 92 медицинских сотрудника. Также установлен антирекорд
по количеству госпитализированных – 315 человек. За последние сутки в Украине
зафиксировано 22 летальных исхода, выздоровели 530 пациентов. В общем за сутки
провели 36 632 тестирования, из них 18 984 исследования – методом ПЦР и 17648 –
методом ИФА.
Напомним, народный депутат Украины от партии "Слуга
народа" Роман
Грищук заболел коронавирусом. О том, что 12 августа тест ПЦР показал
положительный результат, рассказала супруга депутата Анна Гресь, у нее тоже
коронавирус.
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