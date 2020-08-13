В Минздраве заявили, что свадьбы способствуют распространению коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга заявил, что проведение свадеб, на которых собирается большое количество людей, способствует распространению коронавируса в стране.



По его словам, в одном из регионов нашей страны состоялись три свадьбы, после чего район попал в "красную" зону по темпам распространения коронавируса в Украине.

Кроме того, министр рассказал, что в Украине обновлен антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом – за прошлые сутки COVID-19 диагностировали у 1592 человек, среди которых 88 детей и 92 медицинских сотрудника. Также установлен антирекорд по количеству госпитализированных – 315 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 22 летальных исхода, выздоровели 530 пациентов. В общем за сутки провели 36 632 тестирования, из них 18 984 исследования – методом ПЦР и 17648 – методом ИФА.

Напомним, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Роман Грищук заболел коронавирусом. О том, что 12 августа тест ПЦР показал положительный результат, рассказала супруга депутата Анна Гресь, у нее тоже коронавирус.

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