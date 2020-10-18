В Минздраве рассказали, на какую категорию зараженных приходится 75% смертей от COVID-19

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Владимир Лавский
Министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что 75,7% из общего количества летальных исходов приходится на больных коронавирусом людей старше 65 лет. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в телеграме.
Ведомство снова призвало украинцев пользоваться масками, дезинфицировать руки антисептиками и придерживаться социальной дистанции.
Людям старше 65 лет рекомендовали без необходимости не выходить из дома, в частности это касается посещения мест большого скопления людей.
Как ранее сообщали "Комментарии", ученые выявили новый симптом COVID-19.
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