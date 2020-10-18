В Минздраве рассказали, на какую категорию зараженных приходится 75% смертей от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что 75,7% из общего количества летальных исходов приходится на больных коронавирусом людей старше 65 лет. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в телеграме.

"Коронавирусная болезнь не отступает, а наоборот, набирает обороты. Поэтому для продолжения борьбы с COVID-19 сейчас важно всем мобилизоваться и соблюдать все противоэпидемические правила, установленные в стране. Особенно это касается людей старше 65 лет, ведь 75,7 % от общего количества летальных случаев — это граждане именно этой возрастной категории", — идет речь в заявлении министерства.

Ведомство снова призвало украинцев пользоваться масками, дезинфицировать руки антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

Людям старше 65 лет рекомендовали без необходимости не выходить из дома, в частности это касается посещения мест большого скопления людей.

Как ранее сообщали "Комментарии", ученые выявили новый симптом COVID-19.

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