kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.10.2020

BTC/USD

11435.49

ETH/USD

375.78

LTC/USD

47.54

НБУ 18.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В Минздраве рассказали, на какую категорию зараженных приходится 75% смертей от COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минздраве рассказали, на какую категорию зараженных приходится 75% смертей от COVID-19

Группа риска по-прежнему - пенсионеры

сегодня, 18:13
Автор:

Владимир Лавский

Министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что 75,7% из общего количества летальных исходов приходится на больных коронавирусом людей старше 65 лет. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в телеграме. 

В Минздраве рассказали, на какую категорию зараженных приходится 75% смертей от COVID-19

"Коронавирусная болезнь не отступает, а наоборот, набирает обороты. Поэтому для продолжения борьбы с COVID-19 сейчас важно всем мобилизоваться и соблюдать все противоэпидемические правила, установленные в стране. Особенно это касается людей старше 65 лет, ведь 75,7 % от общего количества летальных случаев — это граждане именно этой возрастной категории", — идет речь в заявлении министерства. 

Ведомство снова призвало украинцев пользоваться масками, дезинфицировать руки антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

Людям старше 65 лет рекомендовали без необходимости не выходить из дома, в частности это касается посещения мест большого скопления людей.

Как ранее сообщали "Комментарии", ученые выявили новый симптом COVID-19


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ