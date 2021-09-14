В Минздраве рассказали, когда теперь можно будет получить ковид-сертификат

Внутренний ковид-сертификат теперь можно будет получить после первой прививки, сообщают в Министерстве здравоохранения Украины на странице в Facebook.

Минздрав, фото с открытых источников

Так называемый желтый сертификат позволит избежать карантина желтого уровня. Он будет действовать 120 дней. А зеленый, когда человек получил две дозы вакцины, будет означать о полном курсе защиты и снятия всех ограничений. Документ будет пригодным 365 дней.

В разных ковид-сертификатах будет содержаться информация о вакцинации, отрицательном результате тестирования или выздоровлении от коронавируса. Ковид-сертификаты имеют разноцветные отметки в цифровом формате. В Минздраве говорят, что печатать на бумаге подобного цвета их не надо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2022 году украинцев ждет ревакцинация, то есть введение третьей дозы. Вопрос ревакцинации и прививки детей и людей из групп риска COVID-19 рассмотрят специалисты Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики в ближайшее время. Через две недели решение группы экспертов обнародуют, говорит глава группы Федор Лапий. На повестку дня экспертов по вопросам иммунопрофилактики вынесен ряд вопросов среди которых и возможность вакцинации детей от 12 лет. Также среди важных вопросов повестки дня целесообразность введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для людей из группы риска, которые имели тяжелое течение болезни и чей организм плохо реагирует на вакцинацию. После рассмотрения этих вопросов группа экспертов предоставит свои рекомендации и выводы Министерству здравоохранения.

По словам Федора Лапия, между двумя дозами надо делать перерыв сроком на полгода.









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