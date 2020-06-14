kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.06.2020

BTC/USD

9420.08

ETH/USD

236.14

LTC/USD

44.49

НБУ 14.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В Минздраве рассказали, как стать донором крови
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минздраве рассказали, как стать донором крови

Для того, чтобы сдать кровь, нужно соблюдать определенные требования

сегодня, 15:43
Автор:

Сергей Медведев
В Минздраве рассказали, как стать донором крови

Старше 18 лет и без обмороков. А еще — не пить, не курить и иметь при себе документы. Такие рекомендации напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Данные требования актуальны в День донора, который отмечается во всем мире. Однако, это еще не все требования к тем гражданам, которые хотят добровольно сдать кровь. Если возникает желание по каким-либо причинам сделать это, то список требований будет следующим:

быть старше 18 лет,

весить более 50 килограммов,

не употреблять алкоголь за 48 часов,

не употреблять лекарственные средства за 72 часа,

не курить в течение 2 часов до процедуры и 2-3 часов после,

не употреблять жирные, молочные продукты за сутки,

иметь при себе документ, удостоверяющий личность,

легко позавтракать.

Для тех кто опасается пройти процедуру, Минздрав уверяет — это абсолютно безопасно, заражение вирусом донорам не грозит. С просьбой сдавать кровь обратился к украинцам министр здравоохранения Максим Степанов.

"На предыдущем заседании правительства мы урегулировали вопрос по обеспечению донорской кровью в Украине. Это касается как общих учреждений здравоохранения, так и организаций, находящихся в структуре СБУ, МВД и Министерства обороны. Этим актом мы гарантируем обеспечение донорской кровью всех граждан Украины. Я хочу обратиться ко всем украинцам. Сдавайте кровь, становитесь донорами. Это очень хорошее дело. Потому что сданная вами кровь может спасти чью-то жизнь", - подчеркнул Максим Степанов.

Как сообщал портал "Комментарии", в мире отмечается международный День донора крови. В этот день президент Зеленский обратился к украинцам. Глава государства призвал граждан подумать о человеческих ценностях, доброте и альтруизме.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1874880-u-moz-nazvali-kriteriyi-dlya-togo-abi-stati-donorom-krovi
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!