В Минздраве рассказали, как стать донором крови

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Сергей Медведев
Старше 18 лет и без обмороков. А еще — не пить, не курить и иметь при себе документы. Такие рекомендации напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Данные требования актуальны в День донора, который отмечается во всем мире. Однако, это еще не все требования к тем гражданам, которые хотят добровольно сдать кровь. Если возникает желание по каким-либо причинам сделать это, то список требований будет следующим:
быть старше 18 лет,
весить более 50 килограммов,
не употреблять алкоголь за 48 часов,
не употреблять лекарственные средства за 72 часа,
не курить в течение 2 часов до процедуры и 2-3 часов после,
не употреблять жирные, молочные продукты за сутки,
иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
легко позавтракать.
Для тех кто опасается пройти процедуру, Минздрав уверяет — это абсолютно безопасно, заражение вирусом донорам не грозит. С просьбой сдавать кровь обратился к украинцам министр здравоохранения Максим Степанов.
"На предыдущем заседании правительства мы урегулировали вопрос по обеспечению донорской кровью в Украине. Это касается как общих учреждений здравоохранения, так и организаций, находящихся в структуре СБУ, МВД и Министерства обороны. Этим актом мы гарантируем обеспечение донорской кровью всех граждан Украины. Я хочу обратиться ко всем украинцам. Сдавайте кровь, становитесь донорами. Это очень хорошее дело. Потому что сданная вами кровь может спасти чью-то жизнь", - подчеркнул Максим Степанов.
Как сообщал портал "Комментарии", в мире отмечается международный День донора крови. В этот день президент Зеленский обратился к украинцам. Глава государства призвал граждан подумать о человеческих ценностях, доброте и альтруизме.
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