В Минздраве рассказали, имеет ли право работодатель запретить сотруднику проходить самоизоляцию

Работодатели не имеют права отказывать в самоизоляции украинцам, получившим диагноз COVID-19 или оказавшимся в контакте с больными лицами. Об этом сообщил на брифинге 2 сентября министр здравоохранения Максим Степанов.

Как рассказал глава Минздрава, решение о самоизоляции принимают эпидемиолог и семейный врач, опираясь на утвержденный Министерством здравоохранения стандарт лечения коронавирусной болезни. При этом, говорит министр, семейный врач обязан выписать больничный человеку, который идет на самоизоляцию.

"Никаких обязательств ехать в частную лабораторию и делать соответствующий тест за собственные средства на COVID-19 у человека быть не может", - добавил Степанов.

Напомним, глава правительства спрогнозировал, какое количество украинцев заболеет коронавирусной инфекцией до октября.

Ранее сообщалось, какие вызовы стоят перед Украиной с началом нового учебного года в условиях коронавирусной эпидемии. Эксперты рассказали, насколько эффективно власть подготовилась к новому учебному году и что придется делать "с колес".

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