В Минздраве рассказали, где и как могут вакцинироваться жители временно оккупированных территорий

Украинцы, проживающие на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь, могут вакцинироваться против COVID-19 в любом из пунктов прививки и центров массовой вакцинации Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

"Граждане, которые пересекают линию разграничения с временно оккупированных территорий, с целью получить прививку от COVID -19, не подлежат самоизоляции при условии предоставления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором при пересечении КПВВ. Получить такое приглашение можно, предварительно записавшись на прививку в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной правительству территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей в территориальной близости к контрольным пунктам въезда", — отмечают в Министерстве.

Перечень этих пунктов и центров доступен по ссылке.

Записаться на вакцинацию можно, позвонив в контакт-центр Министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19 по телефону: 38 0 800 60 20 19.

После осуществления записи на вакцинацию пациент получит СМС-сообщение с уникальным идентификатором или, в случае отсутствия украинской sim-карты, — письмо на электронную почту.

Последовательность действий при записи на вторую дозу вакцинации такая же, как и при записи на первую.

Отметим, что для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях и вынуждены въезжать в Украину через РФ, где они пробыли более семи дней в течение последних 14 дней, самоизоляция в течение 14 дней обязательна. После ее прохождения они могут вакцинироваться в любом пункте прививки или центре массовой вакцинации.

Ранее "Комментарии" сообщали, что по решению Кабмина иностранцам и лицам без гражданства для въезда в Украину нужен отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген либо документ, подтверждающий полную вакцинацию, или же справка о том, что человек получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!