logo
Русский Українська

BTC/USD

48358.40

ETH/USD

3271.36

LTC/USD

181.96

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В Минздраве рассказали, где и как могут вакцинироваться жители временно оккупированных территорий
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минздраве рассказали, где и как могут вакцинироваться жители временно оккупированных территорий

В Украине продолжается пятый этап кампании по вакцинации против COVID-19, в ходе которого привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет

сегодня, 17:01
Автор:

Лилия Боровая

Украинцы, проживающие на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь, могут вакцинироваться против COVID-19 в любом из пунктов прививки и центров массовой вакцинации Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве рассказали, где и как могут вакцинироваться жители временно оккупированных территорий

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

"Граждане, которые пересекают линию разграничения с временно оккупированных территорий, с целью получить прививку от COVID -19, не подлежат самоизоляции при условии предоставления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором при пересечении КПВВ.

Получить такое приглашение можно, предварительно записавшись на прививку в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной правительству территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей в территориальной близости к контрольным пунктам въезда", — отмечают в Министерстве.

Перечень этих пунктов и центров доступен по ссылке.

Записаться на вакцинацию можно, позвонив в контакт-центр Министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19 по телефону: 38 0 800 60 20 19.

После осуществления записи на вакцинацию пациент получит СМС-сообщение с уникальным идентификатором или, в случае отсутствия украинской sim-карты, — письмо на электронную почту.

Последовательность действий при записи на вторую дозу вакцинации такая же, как и при записи на первую.

Отметим, что для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях и вынуждены въезжать в Украину через РФ, где они пробыли более семи дней в течение последних 14 дней, самоизоляция в течение 14 дней обязательна. После ее прохождения они могут вакцинироваться в любом пункте прививки или центре массовой вакцинации.

Ранее "Комментарии" сообщали, что по решению Кабмина иностранцам и лицам без гражданства для въезда в Украину нужен отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген либо документ, подтверждающий полную вакцинацию, или же справка о том, что человек получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/article/news/prodovzhuetsja-scheplennja-proti-covid-19-gromadjan-ukraini-z-timchasovo-okupovanih-teritorij
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ