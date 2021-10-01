В Минздраве озвучили побочные реакции на прививку против COVID-19, по которым стоит обеспокоиться

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Хмільовська Інна
Несмотря на все преимущества вакцинации против коронавируса, у некоторых людей она может вызвать побочные реакции. Какова их допустимая норма по медицинским протоколам, а некоторые могут вызвать беспокойство. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Побочные реакции на прививку, фото с открытых источников
Так, в Минздраве озвучили побочные реакции, по которым стоит обеспокоиться:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе
- тошнота
- утомляемость;
- сонливость или бессонница
- головокружение.
Также в Минздраве отметили, что данные симптомы допустимые и проходят через несколько дней. Если же эти симптомы ухудшаются, или самочувствие становится хуже, стоит обратиться к семейному врачу.
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