В Минздраве озвучили побочные реакции на прививку против COVID-19, по которым стоит обеспокоиться

Несмотря на все преимущества вакцинации против коронавируса, у некоторых людей она может вызвать побочные реакции. Какова их допустимая норма по медицинским протоколам, а некоторые могут вызвать беспокойство. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.



Побочные реакции на прививку, фото с открытых источников

Так, в Минздраве озвучили побочные реакции, по которым стоит обеспокоиться:

- покраснение, боль, отек в месте инъекции;

- лихорадка или озноб;

- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе

- тошнота

- утомляемость;

- сонливость или бессонница

- головокружение.

Также в Минздраве отметили, что данные симптомы допустимые и проходят через несколько дней. Если же эти симптомы ухудшаются, или самочувствие становится хуже, стоит обратиться к семейному врачу.

Единственный способ уменьшить количество новых случаев заражения COVID-19 — вакцинация и соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Каждый украинец должен заботиться о своем здоровье и здоровье своего окружения.







В пятницу, 1 октября, в Украине обнаружили рекордное количество инфицированных коронавируса пациентов. Сегодня Украина пересекла границу в 12 034 инфицированных в сутки. Этот показатель продолжает превышать даже самые пессимистические прогнозы. Об этом сообщили в пресс служба Минздравом.

Напомним, в Минздраве рассказали, как отличить атипичные симптомы "Дельта" -штаму коронавируса. По словам Игоря Кузина, клинические исследования продолжаются и пока рано говорить о конкретных симптомы, подтверждающие "Дельта" -штам. Кузин отметил, рано говорить о том, что "Дельта"-штам коронавируса сопровождается кишечными расстройствами. Из общего количества заболеваний таких случаев всего 5-7%.







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