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В Минздраве назвали регион, в котором больше всего новых случаев заражения коронавирусом

В Украине уже умерли 44 436 человек вследствие коронавируса

сегодня, 08:51
Автор:

Татьяна Веремеева

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано  2 078 086 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 8549 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

В Минздраве назвали регион, в котором больше всего новых случаев заражения коронавирусом

Статистика COVID-19 за 1 мая. Инфографика: Минздрав

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (671), Днепропетровской (745),  Харьковской (730), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

По состоянию на утро 1 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 44 436 человек, из них 351 за последние сутки. В то же время 1 670 481 человек выздоровели, 14 956 из которых – за последние сутки.

Кроме того, за сутки госпитализировали 3051 человека и провели 83 336 тестирований за сутки, из которых 37 455 методом ПЦР, 13 016 ИФА-тестирований и 32 865 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2. Всего проведено 9 456 234 тестирований методом ПЦР.

Случаи заражение коронавирусом за последние сутки:

- Винницкая область – 196 случаев;
— Волынская область – 185 случаев;
— Днепропетровская область – 745 случаев;
— Донецкая область – 570 случаев;
— Житомирская область – 218 случаев;
— Закарпатская область – 129 случаев;
— Запорожская область – 405 случаев;
— Ивано-Франковская область – 131 случай;
— Кировоградская область – 173 случая;
— г. Киев – 671 случай;
— Киевская область – 433 случая;
— Львовская область – 448 случаев;
— Луганская область – 157 случаев;
— Николаевская область – 245 случаев;
— Одесская область – 454 случая;
— Полтавская область – 385 случаев;
— Ровненская область – 291 случай;
— Сумская область – 188 случаев;
— Тернопольская область – 200 случаев;
— Харьковская область – 730 случаев;
— Херсонская область – 187 случаев;
— Хмельницкая область – 446 случаев;
— Черновицкая область – 98 случаев;
— Черкасская область – 537 случаев;
— Черниговская область – 327 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что академик НАН Украины Владимир Семиноженко рассказал, будут ли эффективными таблетки от коронавируса.


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