В Минздраве назвали регион, в котором больше всего новых случаев заражения коронавирусом

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Татьяна Веремеева
Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 2
078 086 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За
последние сутки подтвердились еще 8549 случаев заражения инфекцией. Об этом
сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Статистика COVID-19 за 1 мая. Инфографика: Минздрав
За последние сутки наибольшее количество
подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (671), Днепропетровской (745), Харьковской (730), Донецкой (570) и Черкасской
(537) областях.
По состоянию на утро 1 мая в нашей стране
из-за коронавируса уже умерли 44 436 человек, из них 351 за последние сутки. В
то же время 1 670 481 человек выздоровели, 14 956 из которых – за последние
сутки.
Кроме того, за сутки госпитализировали 3051
человека и провели 83 336 тестирований за сутки, из которых 37 455 методом
ПЦР, 13 016 ИФА-тестирований и 32 865 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.
Всего проведено 9 456 234
тестирований
методом ПЦР.
Случаи заражение коронавирусом за последние
сутки:
- Винницкая область – 196 случаев;
— Волынская область – 185 случаев;
— Днепропетровская область – 745 случаев;
— Донецкая область – 570 случаев;
— Житомирская область – 218 случаев;
— Закарпатская область – 129 случаев;
— Запорожская область – 405 случаев;
— Ивано-Франковская область – 131 случай;
— Кировоградская область – 173 случая;
— г. Киев – 671 случай;
— Киевская область – 433 случая;
— Львовская область – 448 случаев;
— Луганская область – 157 случаев;
— Николаевская область – 245 случаев;
— Одесская область – 454 случая;
— Полтавская область – 385 случаев;
— Ровненская область – 291 случай;
— Сумская область – 188 случаев;
— Тернопольская область – 200 случаев;
— Харьковская область – 730 случаев;
— Херсонская область – 187 случаев;
— Хмельницкая область – 446 случаев;
— Черновицкая область – 98 случаев;
— Черкасская область – 537 случаев;
— Черниговская область – 327 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий
АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день
нет.
Ранее "Комментарии" писали, что академик НАН Украины Владимир Семиноженко
рассказал, будут
ли эффективными таблетки от коронавируса.
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