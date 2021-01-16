В Минздраве назвали регион, в котором больше всего новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 1 154 692 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 7729 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".



Статистика COVID-19 за 16 января

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

По состоянию на 9:00 16 января в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 20 686 человек, из них 144 за последние сутки. В то же время 857 183 человека выздоровели, 9792 из которых за последние сутки.

Кроме того, за сутки госпитализировали 2083 человека и провели 48 700 тестирований за сутки, из которых 29 363 методом ПЦР и 19 337 ИФА-тестирований. Всего проведено 5 934 439 тестирований методом ПЦР.

Случаи заражение коронавирусом за последние сутки:

- Винницкая область – 228 случаев;

— Волынская область – 204 случая;

— Днепропетровская область – 586 случаев;

— Донецкая область – 540 случаев;

— Житомирская область – 200 случаев;

— Закарпатская область – 147 случаев;

— Запорожская область – 696 случаев;

— Ивано-Франковская область – 168 случаев;

— Кировоградская область – 92 случая;

— г. Киев – 821 случай;

— Киевская область – 474 случая;

— Львовская область – 485 случаев;

— Луганская область – 155 случаев;

— Николаевская область – 409 случаев;

— Одесская область – 325 случаев;

— Полтавская область – 350 случаев;

— Ровненская область – 243 случаев;

— Сумская область – 237 случаев;

— Тернопольская область – 145 случаев;

— Харьковская область – 285 случаев;

— Херсонская область – 63 случая;

— Хмельницкая область – 210 случаев;

— Черновицкая область – 209 случаев;

— Черкасская область – 323 случая;

— Черниговская область – 134 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал простой, но максимально эффективный способ, который поможет обезопасить себя от нового штамма коронавируса.

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