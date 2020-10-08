В Минздраве готовятся к открытию временных госпиталей для больных COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал открытие в Украине временных госпиталей для больных COVID-19. Об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном на его странице в социальной сети Facebook.

Фото: vk.com/shtabkrskstate

Эпидемиологическую ситуацию, которая сложилась в Украине на сегодня министр сравнивает с ситуацией в Испании и Италии весной этого года.

"Подобная ситуация была весной в Испании и Италии. И даже медицинские системы европейских стран не выдерживали нагрузки, все мы видели те шокирующие кадры", — подчеркивает Степанов. "Вся система власти и Министерство здравоохранения уже более полугода работает над тем, чтобы минимизировать последствия эпидемии. За это время нам удалось существенно усилить нашу медицинскую систему. Мы возобновили работу лабораторий, из 200 тестов в сутки в начале в эпидемии сейчас делают более 34000", - отмечает чиновник.

Кроме того, Степанов подчеркнул, что за время его нахождения на посту втрое было увеличено количество коек в больницах для больных COVID-19 — с 12 до 37 тыс, а также были определены и разработаны протоколы лечения.

"Сегодня у нас заняты 21тыс коек. Представьте себе, если бы количество койкомест в больницах оставалось таким же, как была весной. Это уже были бы десятки тысяч смертей", — сказал министр.

Он отметил, что уже сейчас Минздрав начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID.

Отдельно министр обратился к политическим деятелям.

"Отдельно обращаюсь к тем, кто сейчас "играет в политику": на кону жизни людей, думайте об этом каждый раз, когда устраиваете концерты или другие массовые пиар-акции. Речь идет о серьезной опасности, и никто не имеет права пренебрегать жизнью и здоровьем людей", — отметил Степанов.





Ранее "Комментарии" сообщали об очередном антирекорд заболеваемости коронавирус в Украине - за минувшие сутки на COVID-19 заболела рекордное количество людей — 5397 человек.

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