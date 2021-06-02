logo
Русский Українська

BTC/USD

37328.70

ETH/USD

2704.23

LTC/USD

184.47

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В Минздраве дали советы, как лечить COVID-19 в домашних условиях
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минздраве дали советы, как лечить COVID-19 в домашних условиях

Специалисты также рассказали, в каких случаях нужно вызывать скорую помощь

сегодня, 15:35
Автор:

Елизавета Черных

В Министерстве здравоохранения (Минздрав) рассказали, что делать пациенту с СOVID-19, если его состояние не критическое и семейный доктор посоветовал остаться дома. Информацию обнародовала пресс-служба Минздрава в Facebook.

В Минздраве дали советы, как лечить COVID-19 в домашних условиях

В Минздраве дали советы, как лечить COVID-19 в домашних условиях - фото из открытых источников

Если вы находитесь на домашнем лечении, первое — не стоит покупать лекарства, которые не были назначены врачом. В первую очередь это касается антибиотиков, которые нельзя принимать, не сдав определенные анализы. 

В Минздраве также не советуют покупать противовирусные препараты, поскольку они не помогают в борьбе с коронавирусом. 

В ведомстве отмечают, что продолжительная температура выше 38,5 градуса является поводом обратиться за консультацией врача или вызвать бригаду скорой. К симптомам, с которыми стоит обратиться за помощью, также относится одышка, падение сатурации ниже 95, тошнота, рвота, диарея и изменение психического состояния. 

Министерство здравоохранения также советуют пить как можно больше воды, регулярно проветривать помещение, мыть руки и соблюдать дистанцию с членами семьи, у которых не диагностирован коронавирус. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что во Всемирной организации здравоохранения с большей внимательностью следят за распространением четырех штаммов коронавирусного заболевания. Среди них — и недавно обнаруженная мутация из Вьетнама. По словам представителя ВОЗ Марии ван Кхеркове, разновидность нового коронавирусного штамма уже хорошо известна экспертам. Специалист также отметила, что организация готовилась к тому, что COVID-19 сможет эволюционировать. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ