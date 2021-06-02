В Министерстве здравоохранения (Минздрав) рассказали, что делать пациенту с СOVID-19, если его состояние не критическое и семейный доктор посоветовал остаться дома. Информацию обнародовала пресс-служба Минздрава в Facebook.

В Минздраве дали советы, как лечить COVID-19 в домашних условиях - фото из открытых источников

Если вы находитесь на домашнем лечении, первое — не стоит покупать лекарства, которые не были назначены врачом. В первую очередь это касается антибиотиков, которые нельзя принимать, не сдав определенные анализы.

В Минздраве также не советуют покупать противовирусные препараты, поскольку они не помогают в борьбе с коронавирусом.

В ведомстве отмечают, что продолжительная температура выше 38,5 градуса является поводом обратиться за консультацией врача или вызвать бригаду скорой. К симптомам, с которыми стоит обратиться за помощью, также относится одышка, падение сатурации ниже 95, тошнота, рвота, диарея и изменение психического состояния.

Министерство здравоохранения также советуют пить как можно больше воды, регулярно проветривать помещение, мыть руки и соблюдать дистанцию с членами семьи, у которых не диагностирован коронавирус.

Ранее портал "Комментарии" писал, что во Всемирной организации здравоохранения с большей внимательностью следят за распространением четырех штаммов коронавирусного заболевания. Среди них — и недавно обнаруженная мутация из Вьетнама. По словам представителя ВОЗ Марии ван Кхеркове, разновидность нового коронавирусного штамма уже хорошо известна экспертам. Специалист также отметила, что организация готовилась к тому, что COVID-19 сможет эволюционировать.





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