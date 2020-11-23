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Главная Новости Общество медицина В Камбодже и Японии коронавирус обнаружили у летучих мышей, замороженных 10 лет назад
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В Камбодже и Японии коронавирус обнаружили у летучих мышей, замороженных 10 лет назад

По словам ученых, данные находки свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 происходит от подковоносых летучих мышей, но о возможности и процессе передачи его от этих животных к человеку еще предстоит выяснить

23 ноября 2020, 23:57
Автор:

Дмитрий Симоненко

В телах летучих мышей, замороженных десятилетие назад в лабораториях в Камбодже и Японии, ученые выявили вирус, схожий на тот, который вызвал пандемию в мире в этом году. Исследователи подчеркивают важность открытия в возможности идентификации происхождение вируса.

В Камбодже и Японии коронавирус обнаружили у летучих мышей, замороженных 10 лет назад

Известно, что в Камбодже родственный SARS-CoV-2 вирус был найден в телах двух особей подковоносых летучих мышах Шамеля, замороженных для опытов в 2010 году. ДНК данного штамма еще до конца не изучено, поэтому полностью оценить важность открытия для борьбы с эпидемией коронавируса пока нет возможности. В то же время, в случае, если выявленный вирус имеет связь с SARS-CoV-2 или является его "прародителем", это может помочь установить момент и механизм передачи инфекции от летучих мышей людям – к такому мнению пришли вирусологи Института Пастера в столице Камбоджи Веасна Дуонг.

В Стране восходящего солнца схожий на COVID-19 штамм обнаружили в помете летучей мыши того же вида, что и в Камбодже. Особь была поймана 7 лет назад. Его геном на 81% схож с коронавирусом.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в ВОЗ сообщили о разработке альтернативной формы вакцины против коронавируса.



















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Источник: https://www.nature.com/articles/d41586-020-03217-0
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