К сожалению, ошибочные диагнозы — не редкость и порой они могут стоить пациенту жизни. Есть заболевания, которые умеют "маскироваться", поэтому врачи могут поставить ошибочный диагноз. Что это за болезни?

В каких диагнозах чаще всего ошибаются врачи (фото из открытых источников)

Раздражение кожи

Специалисты могут поставить поспешный диагноз: дерматит, нейродермит, экзема, аллергия. Но раздражения кожи могут говорить о многом:

- Просто внешние причины (температура и влажность воздуха, горячая ванна, плохое мыло и др.);

- Сбои в работе щитовидной железы;

- Аутоиммунные заболевания;

- Базально-клеточная карцинома (разновидность рака кожи!). У мужчин бывает в 2 раза чаще;

Болезни горла

Поспешный диагноз: ангина, ларингит, фарингит. Но под этим может скрываться:

- Опухоли, рак пищевода. Симптомы: боль за грудиной, срыгивание и неприятный запах изо рта;

- Стеноз пищевода — уменьшение диаметра просвета пищевода, приводящее к нарушению его нормальной проходимости;

- Воспаление пищевода;

Боли в разных частях тела

Врачи могут сделать поспешный вывод и диагностировать пациенту остеохондроз. Но необходимо пройти полное обследование, ведь боль может указывать на:

- защемление нерва;

- воспаленная или зажатая мышца;

- воспалительные заболевания суставов;

Учащенное сердцебиение, головная боль

Поспешный диагноз: вегетососудистая дистония (ВСД). Но за ней может скрываться обычное напряжение и стресс, которые ведут к защемлению шейного нерва. А головная боль и головокружение могут указывать на:

- воспаление сосудов;

- опухоль или травму;

- слишком высокое или низкое внутричерепное давление;

Проблемы со сном

Поспешный диагноз: бессонница. Нужно обратиться к сомнологу и пройти обследования. Виной могут быть гормональные изменения:

— дефицит мелатонина ("гормона сна");

— дефицит гормона роста;

— проблемы с гормонами щитовидной железы;

— избыток кортизола (провоцирует тревожность);

Эксперты говорят, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. При любых "тревожных" симптомах стоит обращаться к врачу и при необходимости прибегать ко "второму мнению".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как диагностируют различные болезни в Украине на фоне пандемии COVID-19.

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