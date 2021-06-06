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Светлана Шкурупий
К сожалению, ошибочные диагнозы — не редкость и порой они могут стоить пациенту жизни. Есть заболевания, которые умеют "маскироваться", поэтому врачи могут поставить ошибочный диагноз. Что это за болезни?
В каких диагнозах чаще всего ошибаются врачи (фото из открытых источников)
Раздражение кожи
Специалисты могут поставить поспешный диагноз: дерматит, нейродермит, экзема, аллергия. Но раздражения кожи могут говорить о многом:
- Просто внешние причины (температура и влажность воздуха, горячая ванна, плохое мыло и др.);
- Сбои в работе щитовидной железы;
- Аутоиммунные заболевания;
- Базально-клеточная карцинома (разновидность рака кожи!). У мужчин бывает в 2 раза чаще;
Болезни горла
Поспешный диагноз: ангина, ларингит, фарингит. Но под этим может скрываться:
- Опухоли, рак пищевода. Симптомы: боль за грудиной, срыгивание и неприятный запах изо рта;
- Стеноз пищевода — уменьшение диаметра просвета пищевода, приводящее к нарушению его нормальной проходимости;
- Воспаление пищевода;
Боли в разных частях тела
Врачи могут сделать поспешный вывод и диагностировать пациенту остеохондроз. Но необходимо пройти полное обследование, ведь боль может указывать на:
- защемление нерва;
- воспаленная или зажатая мышца;
- воспалительные заболевания суставов;
Учащенное сердцебиение, головная боль
Поспешный диагноз: вегетососудистая дистония (ВСД). Но за ней может скрываться обычное напряжение и стресс, которые ведут к защемлению шейного нерва. А головная боль и головокружение могут указывать на:
- воспаление сосудов;
- опухоль или травму;
- слишком высокое или низкое внутричерепное давление;
Проблемы со сном
Поспешный диагноз: бессонница. Нужно обратиться к сомнологу и пройти обследования. Виной могут быть гормональные изменения:
— дефицит мелатонина ("гормона сна");
— дефицит гормона роста;
— проблемы с гормонами щитовидной железы;
— избыток кортизола (провоцирует тревожность);
Эксперты говорят, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. При любых "тревожных" симптомах стоит обращаться к врачу и при необходимости прибегать ко "второму мнению".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как диагностируют различные болезни в Украине на фоне пандемии COVID-19.
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