В Европе переходят ко второй стадии доклинических исследований Протефлазида по действию на коронавирусы

Сведения об эффективности использования препарата Протефлазид медперсоналом и пациентами медицинских учреждений, принимающих больных Сovid-19, собраны и обработаны сотрудниками Национальной Академии статистики, учета и аудита. Об этом сообщает lenta.

Исследования украинского противовирусного препарата продолжаются. Фото: lenta

После публикации Национальной Академией Медицинских Наук новости о результатах доклинических исследований в лабораториях Германии и Испании воздействия на коронавирусы украинского действующего вещества протефлазид, редакция Лента.UA поинтересовалась подробностями у разработчика и производителя – НПК "Экофарм".

В фармкомпании подтвердили наличие официальных Отчетов европейских лабораторий об эффективности отечественного действующего вещества, однако подчеркнули, что эти документы предоставляются только для ознакомления, их публикация в открытом доступе невозможна из-за позиции Антимонопольного комитета Украины, который ранее квалифицировал публикацию Отчета Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского по результатам лабораторных тестов влияния действующего вещества протефлазид на коронавирусы, как нарушение конкурентного права и оштрафовал фармкомпанию. В свою очередь, "Экофарм" обратился в суд с иском против АМКУ, дело находится в стадии рассмотрения.

Представитель фармкомпании сообщил, что лаборатории в Испании и Германии в ближайшее время завершают стадию исследований in vitro (на клеточных культурах) и переходят к следующему этапу доклинических испытаний действующего вещества протефлазид in vivo – на животных. Кроме того, в фармкомпании сообщили о завершении этапа изучения практического применения препарата.

"В качестве гуманитарой помощи медучреждениям, принимающим больных с Сovid-19, компания "Экофарм", передала почти 33 тысячи флаконов препарата за март-июль 2020 года. Недавно Национальная Академия статистики, учета и аудита закончила статистическую обработку результатов его применения", – сообщил представитель фармкомпании.

Согласно этому отчету, от медучреждений поступило более 90 отзывов об эффективности использования препарата с действующим веществом Протефлазид медперсоналом, а также пациентами стационаров. Академией статистики проанализированы данные о применении препарата более 7 тысячами медиков, а также свыше 400 больных Сovid-19.

"Согласно обработанной информации, сравнительно с официальными данными об этой болезни, среди принимавших препарат с действующим веществом протефлазид:

отсутствовала смертность;

увеличилась доля выздоровевших – в 1,5 раза;

уменьшилась доля заболевшего медперсонала в медицинских учреждениях – в 2,2 раза;

снизилась доля заболевших, болезнь которых имела тяжелое течение – в 3,3 раза;

снизился средний срок лечения – в 1,8 раза".

Напоминаем, что по официальной информации Национальной академии медицинских наук Украины, в ходе исследований in vitro (на клеточных культурах), украинское действующее вещество проявило специфическую противовирусную активность в отношении человеческих коронавирусов CoV229E (в немецкой лаборатории) та SARS-CoV-2 (в испанской лаборатории).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, коронавирус в Украине будут лечить с помощью еще двух препаратов.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!