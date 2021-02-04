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В британском штамме коронавируса обнаружили новую мутацию: чем она опасна

Эта мутация получила название "E484K"

сегодня, 13:14
Автор:

Елизавета Черных

В образцах нового британского штамма коронавируса ученые смогли обнаружить новую мутацию, которая может позволять COVID-19 избежать защиты от антител, тем самым повлияв на вакцинацию. Информацию об этом обнародовало издание CNN, ссылаясь на отчет Public Health England. 

В британском штамме коронавируса обнаружили новую мутацию: чем она опасна

Британский штамм коронавируса - фото из открытых источников

В сообщении сказано, что специалисты выявили новую мутацию в, как минимум, одиннадцати образцах штамма заболевания из Британии. Также стало известно, что некоторые из этих образцов могли приобрести эту мутацию самостоятельно, вместо того, чтобы распространяться от одного случая. 

Исходя из этого ученые сделали вывод, что данный вариант заболевания может стать устойчивым к иммунной защите, которая должна появляться после введения вакцины. Также в отчете указано, что данная мутация с большей вероятностью может вызвать повторное инфицирование среди людей, которые ранее были заражены коронавирусом. 

"Это, кажется, не является прекрасными новостями об эффективности вакцин", — отметил Джозеф Фовер, доцент по эпидемиологии Йельской школы общественного здоровья. 

Исследователи также отмечают, что прогнозировать, насколько сильно новая мутация повлияет на распространения коронавируса в Великобритании и во всем мире, еще рано. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что врач объяснил, при каком условии Украина сможет избежать третьей волны COVID-19. По словам медика Тараса Жиравецкого, пик пришелся на период с ноября по декабрь — именно тогда фиксировалось наибольшее количество госпитализаций. Медик говорит, что локдаун ограничил нагрузки на медицинскую систему. Кроме того, уже переболело немало украинцев, поэтому не произошло значительной вспышки.



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Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/02/health/variant-mutation-e484k/index.html
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