В Бразилии обнаружили новую мутацию COVID-19

Бразильские медики обнаружили новый вид коронавируса. Его обозначили как P4. Известно, что этот вариант имеет непонятное для ученых и еще не исследованное происхождение. Данную информацию рассказывает Globo, ссылаясь на вице-президента бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

В Бразилии сообщили о новой мутации COVID-19. Фото: rbk.ru

Сначала новую мутацию обнаружили в образце больного с Мокока. Потом оказалось, что вариант P4 уже распространился в Порту-Феррейра.

Пока неизвестно, как себя ведет новый штамм коронавируса. Также непонятно, является ли этот вариант более заразным или опасным, чем обычный COVID-19.

Однако исследования показали, что вариант P4 имеет общее происхождение с другими штаммами — в частности "бразильскими" Р1 и Р2 и "филиппинским" P3.

Напомним, что ранее американские и малазийские исследователи обнаружили ранее неизвестную разновидность коронавируса. По данным ученых, он скорее всего передается от собак к человеку. Сообщается, что еще в 2018 году специалисты исследовали мазки из носа более трех сотен пациентов, проходивших курс лечения от пневмонии в Малайзии. В восьми из них был обнаружен ранее обнаружен коронавирус, который был назван CCoV-HuPn-2018. По данным ученых, вид коронавируса CCoV-HuPn-2018, ранее способен был инфицировать только собак, стал заражать людей. Точно неизвестно, может ли вирус передаваться от человека к человеку и как иммунитет может ему противостоять. Подробнее о разновидности коронавируса можно прочитать здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщали, что коронавирусная пандемия не только больно ударила по экономическому положению многих стран, но и принесла мошенникам новые возможности для обмана доверчивых граждан. Как информируют на веб-портале СБУ, правоохранители обезвредили ряд ресурсов, с помощью которых распространялись фальшивые медицинские документы. Об этом читайте в нашем материале.

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