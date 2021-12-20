Ужесточение ограничений из-за распространения вируса: как Германия готовится встречать новогодние праздники

Лидеры Германии рассматривают возможность ужесточения ограничений. Об этом сообщает Reuters.

Пустые стулья и столы в первый день временного закрытия ресторанов, поскольку в Берлине продолжается распространение коронавирусной болезни - Reuters

Канцлер Олаф Шольц заявил, что поддерживает вероятное решение встречи федеральных и государственных лидеров, запланированной на вторник, 21 декабря, по ограничению частных контактов для тех, кто был вакцинирован или был инфицирован и поправился.

Шольц, выступая в Риме, сказал, что встреча будет сосредоточена на продолжении работы критически важных учреждений, таких как больницы, полицейские участки и поставщики электроэнергии, в случае высокого количества зараженных.

Согласно проекту документа, доступ к ресторанам, театрам и другим культурным заведениям останется открытым для вакцинированных и выздоровевших. Также будут закрыты клубы.

"Большие новогодние вечеринки в этом году не состоятся", – заявил премьер-министр Северной Рейн-Вестфалии Хендрик Вуст телеканала ARD.

Правительственная научно-консультативная группа заявила в воскресенье, 19 декабря, что необходимо еще ввести ограничения, поскольку данные показывают, что пока недостаточно мер для сдерживания распространения вируса.

Представитель Немецкого Красного Креста предупредил о все более ужасной ситуации, поскольку все больше персонала скорой помощи, 90% из которых вакцинированы, заражаются, а отделения интенсивной терапии и неотложной помощи работают на грани своих возможностей.

"Ситуация создает как физическую, так и психологическую нагрузку на персонал экстренной помощи", — сказал спикер.

Федерация больниц Германии (DKG) также предупредила, что пятая волна может нанести двойной смертельный удар по тяжелобольным пациентам и массовому дефициту персонала из-за коронавирусной инфекции.

В сообщении газеты Bild со ссылкой на источники в правительстве говорится, что в понедельник всем департаментам и всем государственным и федеральным министерствам было поручено составить планы чрезвычайных ситуаций в случае, если работникам и государственным служащим придется перейти на карантин.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах в воскресенье отменил жесткие ограничения перед Рождеством и заявил, что не ожидает "жесткой блокировки" после праздников.

В то же время Лаутербах призвал парламент как можно скорее принять решение об обязательных прививках, чтобы остановить будущие волны.

Согласно официальным данным, около 70,3% населения Германии считаются полностью вакцинированными, в то время как 31,5% получили дополнительную вакцинацию.

В Берлине рекомендованный промежуток времени между вторым уколом и бустером был сокращен до трех месяцев, сказал сенатор, ответственный за здравоохранение в Берлине, Дилек Калайджи.

Институт инфекционных заболеваний Института Роберта Коха сообщил о 16 086 новых случаях коронавируса в течение 24 часов в понедельник, 20 декабря, что является наименьшим ростом с начала ноября. В понедельник количество погибших возросло на 119 и достигло 108 352.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Египте обнаружили первые случаи нового COVID-штамма "Омикрон".

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