Украинский препарат показал эффективность при лечении осложнений COVID-19

Фармацевтическая компания "Биофарма" доказала эффективность препарата "Биовен" на основе человеческого иммуноглобулина на больных коронавирусной болезнью. Как сообщает представитель "Биофармы" Константин Ефименко, клинические испытания данного лекарства длились полгода. Препарат был протестирован на 66 тяжелобольных пациентах.

По словам Ефименко, "Биовен" оказался эффективным в лечении вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом. Так, показатели летальности при комбинированной терапии с данным препаратом уменьшились в 4 раза, а улучшение состояния пациентов наблюдалось уже на 5 день после введения "Биовена" вместо среднестатистических девяти. Таким образом, и срок пребывания больного в условиях стационарного лечения сокращается на 3-5 дней.

Также Ефименко добавил, что уже со вчерашнего дня "Биовен" был включен в стандартную схему лечения COVID-19, а также поблагодарил главу МОЗ Максима Степанова и коллектив министерства за поддержку в проведении исследования. Кроме того, представитель фармкомпании анонсировал в скором времени создание гипериммунного иммуноглобулина.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что недорогой и всем известный препарат может помочь в лечении коронавируса.





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