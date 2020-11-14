kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.11.2020

BTC/USD

16011.78

ETH/USD

460.28

LTC/USD

63.17

НБУ 14.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Украинский препарат показал эффективность при лечении осложнений COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский препарат показал эффективность при лечении осложнений COVID-19

Кроме того, представитель фармкомпании анонсировал в скором времени создание гипериммунного иммуноглобулина

сегодня, 16:28
Автор:

Дмитрий Симоненко

Фармацевтическая компания "Биофарма" доказала эффективность  препарата "Биовен" на основе человеческого иммуноглобулина на больных коронавирусной болезнью. Как сообщает представитель "Биофармы" Константин Ефименко, клинические испытания данного лекарства длились полгода. Препарат был протестирован на 66 тяжелобольных пациентах.

Украинский препарат показал эффективность при лечении осложнений COVID-19

По словам Ефименко, "Биовен" оказался эффективным в лечении вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом. Так, показатели летальности при комбинированной терапии с данным препаратом уменьшились в 4 раза, а улучшение состояния пациентов наблюдалось уже на 5 день после введения "Биовена" вместо среднестатистических девяти. Таким образом, и срок пребывания больного в условиях стационарного лечения сокращается на 3-5 дней. 

Также Ефименко добавил, что уже со вчерашнего дня  "Биовен" был включен в стандартную схему лечения COVID-19, а также поблагодарил главу МОЗ Максима Степанова и коллектив министерства за поддержку в проведении исследования. Кроме того, представитель фармкомпании анонсировал в скором времени создание гипериммунного иммуноглобулина.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что недорогой и всем известный препарат может помочь в лечении коронавируса.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2698729517109622&id=100009178003409
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ