Украинские ученые на 3D-принтере напечатали кости для 16-летнего парня

В столичном Институте рака украинские ученые провели уникальную операцию для 16-летнего парня. По данным медиков, онкологическое заболевание уничтожило практически половину костей таза юноши. С помощью современных технологий врачам совместно с учеными удалось вживить подростку кости, которые предварительно напечатали на 3D-принтере. Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет OBOZREVATEL.

В Киеве провели уникальную операцию - фото из открытых источников

Отмечается, что подобная операция является уже третей в истории нашей страны.

Журналисты рассказали историю 15-летнего Артура, беззаботную жизнь которого однажды перевернула боль в области таза. После обследования парню поставили неутешительный диагноз — саркома Юинга, а также врачи обнаружили большую опухоль. Медики принялись бороться за жизнь подростка, назначив для эффективного лечения курс химиотерапии.

По словам детского онколога Григория Климнюка, заболевание быстро прогрессировало: кости таза и окружающие ткани юноши были на 50% уничтожены. Несмотря на то, что химиотерапия помогла стабилизировать опухоль, медицинский консилиум принял решение о трансплантации костей.

Модель будущего импланта была разработана учеными в Институте травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины. Имплант был напечатан на наиболее дорогостоящем 3D-принтере в Украине в одной из частных компаний. Отмечается, что на изготовление потребовалась неделя, при этом медики, биоинженеры и специалисты в области 3D печати не прекращали совместных консультаций.

Оперировали подростка более шести часов. Сейчас парень проходит процесс восстановления и мечтает заниматься спортом. Врачи говорят, что такая возможность у него есть, поскольку имплант рассчитан не на один десяток лет.

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