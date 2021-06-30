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Главная Новости Общество медицина Украинские ученые на 3D-принтере напечатали кости для 16-летнего парня
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Украинские ученые на 3D-принтере напечатали кости для 16-летнего парня

Уникальная операция продлилась более шести часов

сегодня, 16:42
Автор:

Елизавета Черных

В столичном Институте рака украинские ученые провели уникальную операцию для 16-летнего парня. По данным медиков, онкологическое заболевание уничтожило практически половину костей таза юноши. С помощью современных технологий врачам совместно с учеными удалось вживить подростку кости, которые предварительно напечатали на 3D-принтере. Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет OBOZREVATEL. 

Украинские ученые на 3D-принтере напечатали кости для 16-летнего парня

В Киеве провели уникальную операцию - фото из открытых источников

Отмечается, что подобная операция является уже третей в истории нашей страны. 

Журналисты рассказали историю 15-летнего Артура, беззаботную жизнь которого однажды перевернула боль в области таза. После обследования парню поставили неутешительный диагноз — саркома Юинга, а также врачи обнаружили большую опухоль. Медики принялись бороться за жизнь подростка, назначив для эффективного лечения курс химиотерапии. 

По словам детского онколога Григория Климнюка, заболевание быстро прогрессировало: кости таза и окружающие ткани юноши были на 50% уничтожены. Несмотря на то, что химиотерапия помогла стабилизировать опухоль, медицинский консилиум принял решение о трансплантации костей. 

Модель будущего импланта была разработана учеными в Институте травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины. Имплант был напечатан на наиболее дорогостоящем 3D-принтере в Украине в одной из частных компаний. Отмечается, что на изготовление потребовалась неделя, при этом медики, биоинженеры и специалисты в области 3D печати не прекращали совместных консультаций. 

Оперировали подростка более шести часов. Сейчас парень проходит процесс восстановления и мечтает заниматься спортом. Врачи говорят, что такая возможность у него есть, поскольку имплант рассчитан не на один десяток лет. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце: что известно о его состоянии. 



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Источник: https://news.obozrevatel.com/kiyany/life/v-kieve-na-3-printere-napechatali-kosti-dlya-16-letnego-parnya.htm?_ga=2.13682103.1243918713.1624790748-227395441.1620644266&_gl=1*ydllak*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNTAzOTQwMi40Ny4xLjE2MjUw
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